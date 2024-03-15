«Задержали немедленно»: избирком раскрыл детали провокации с бюллетенями в Новосибирске

Девушку доставили в полицию Источник: Александр Ощепков/ NGS.ru











Глава Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо прокомментировала информацию о попытке испортить бюллетени на участке для голосования в Первомайском районе.



Глава Избиркома НСО сообщила НГС, что в Новосибирске была одна попытка испортить бюллетени на участке для выборов, но она была быстро пресечена членами участковой избирательной комиссии.



— У нас заливов избирательных бюллетеней в Новосибирской области нет, все бюллетени в целости и сохранности. Пока задерживали — буквально несколько капель попало на книгу списка. Всё. Задержали немедленно, передали в правоохранительные органы. Я предлагаю из этой истории не делать особых выводов, все члены избирательных комиссий готовы к подобным провокациям, — заявила Ольга Благо.



Напомним, о происшествии ранее сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 25-летняя девушка, как сообщалось, облила краской бюллетени на избирательном участке. Ее задержали и доставили в отдел полиции.



После расследования инцидента собранные сотрудниками МВД материалы будут переданы в следственные органы. Девушка может попасть под уголовное дело по статье «воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» (ст. 141 УК РФ). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

