Заместитель Андрея Травникова может выдвинуть свою кандидатуру в мэры Новосибирска — изучаем его биографию

Кудрявцев — экс-депутат Госдумы и бывший топ-менеджер «Ростелекома», сейчас он занимает пост заместителя губернатора Андрея Травникова. Имя Кудрявцева называл НГС политолог Алексей Мазур в числе возможных кандидатов на пост мэра. Глава региона в разговоре с редактором НГС не стал называть имя своего кандидата. Он заявил, что консультировал семь претендентов на пост мэра Новосибирска.