Заместитель Андрея Травникова может выдвинуть свою кандидатуру в мэры Новосибирска — изучаем его биографию

Максим Кудрявцев может стать кандидатом в мэры Новосибирска от губернатора Андрея Травникова. Возможно, он подаст документы для участия в конкурсе сегодня, 15 марта. Об этом рассказал НГС главный редактор и директор информационно-аналитического издания «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов.
— По моим сведениям, до конца дня заявится ещё не один кандидат. В том числе, вице-губернатор Максим Кудрявцев, которого на сегодня называют фаворитом кампании. Полный расклад по соискателям станет ясен, скорее всего, только в понедельник, — рассказал НГС Андрей Кузнецов.
Кудрявцев — экс-депутат Госдумы и бывший топ-менеджер «Ростелекома», сейчас он занимает пост заместителя губернатора Андрея Травникова. Имя Кудрявцева называл НГС политолог Алексей Мазур в числе возможных кандидатов на пост мэра. Глава региона в разговоре с редактором НГС не стал называть имя своего кандидата. Он заявил, что консультировал семь претендентов на пост мэра Новосибирска.
— Известен мой принцип, я никогда не комментирую кадровые решения. Я консультировал 7 человек, потенциальных кандидатов. Через неделю будут известны все, кто заявился, среди них будет понятно, кого я поддержу, — заявлял Андрей Травников во время интервью.
Полное интервью вы можете посмотреть в этом материале.
Сейчас для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска документы подали девять человек. Среди них одна женщина Олеся Яхонтова. Пока имени Максима Кудрявцева в списке нет, таблица обновляется каждый вечер.
Прямые выборы мэра отменили в прошлом году, теперь претендентов на пост главы будет выбирать специальная комиссия из восьми человек. Они должны представить горсовету не менее двух кандидатов, из них депутаты выберут нового мэра. НГС поговорил с экспертами о составе комиссии, в которую вошли представители от горсовета и губернатора, — оказалось, что среди них почти нет оппозиционеров, а градоначальник может стать лояльным всем группам влияния. Кроме того, имя победителя может быть известно заранее.