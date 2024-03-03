В России закрываются магазины LG и Bosch, а актер из «Глухаря» получил пожизненное: новости СВО за неделю

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждое воскресенье мы рассказываем вам о главных событиях минувшей недели, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги с 26 февраля по 3 марта.
Кадровая программа для ветеранов СВО
Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 29 февраля сообщил, что уже с 1 марта 2024 года стартует первый поток кадровой программы «Время героев». Подать заявку на участие смогут ветераны специальной военной операции. В своем выступлении он заявил, что именно они являются элитой страны и должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе и госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.
Предполагается, что программа будет строиться по принципам, аналогичным уже действующим проектам — конкурсу «Лидеры России» и «Школе губернаторов».
Кроме того, участники спецоперации смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах.
Атака по Санкт-Петербургу
В разные регионы России прилетали дроны. А 2 марта взрыв прогремел в Санкт-Петербурге. Предположительно, БПЛА прилетел в дом
Взрыв прогремел сразу после семи часов утра. По словам местных жителей, их утро началось с грохота. «Визуально наблюдал белое облако над новостройками. Сейчас слышны звуки сирен», — написал «Фонтанке» один из первых очевидцев.
Ближайшие наряды полиции тут же были стянуты на место происшествия. Оказалось, что от прилета БПЛА пострадала пятиэтажка. В жилой дом врезался БПЛА самолетного типа, удар пришелся на второй этаж между четвертым и пятым подъездами. После того как «птичка» врезалась, произошел взрыв, в ходе которого частично были повреждены фасад дома и балконы, у жильцов разлетелись стекла. Последняя «примета» прослеживается и в ближайших от эпицентра домах.
Шесть человек обратились за медицинской помощью. По данным комздрава, госпитализация потребовалась
Жителей быстро эвакуировали, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что жертв нет. Сейчас тех, чьи квартиры пострадали, собрали в зале детского сада, чтобы предложить варианты размещения.
Интервью Лаврова
Глава МИД Сергей Лавров выступил на пресс-конференции. Основные тезисы, касающиеся СВО:
- Москва не отказывается от переговоров по Украине, но серьезных предложений не поступало.
— Серьезных — я имею в виду предложений, которые реально нацелены на обеспечение законных интересов вовлеченных сторон, — передает слова Лаврова ТАСС.
- у России «нет никакого права и возможности предавать русских людей на Донбассе»;
- украинский кризис завершится, когда Украина начнет соблюдать «элементарные нормы международного права, включая уважение прав человека»;
- сторонники агрессивной политики на Западе держат курс на «нанесение России стратегического поражения». Одно из доказательств этому — перехваченная запись разговора генералов из Германии, где они обсуждают возможную атаку на Крымский мост.
Приговор актеру из «Глухаря»
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Суд заочно приговорил актера Кирилла Канахина к пожизненному сроку за госизмену. Ранее Росфинмониторинг внес его в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Канахин известен российскому зрителю по роли подручного бандита Сыча в третьем сезоне «Глухаря». По информации силовиков, в августе 2022 года он вступил в «Русский добровольческий корпус» (организация признана террористической и запрещена в России). В его составе он участвовал в боевых действиях против ВС РФ и напал на село в Брянской области.
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Главное — тезисно:
- на конференции в Париже прежде обсуждалась возможность отправить войска стран Запада на Украину. Однако к консенсусу стороны не пришли. Вскоре премьер-министр Германии Олаф Шольц прямо заявил, что страны ЕС и НАТО не будут этого делать. Глава французского МИДа отдельно подтвердил, что войск Франции на Украине не будет.
- «Коммерсантъ»: в России начали закрывать магазины LG, Bosch и Sony. На их месте уже открываются точки продаж турецких и китайских поставщиков. Причина закрытий — проблемы с поставками и санкции.
- Канада наложила дополнительный запрет на импорт российских алмазов.
- Госдума приняла полный запрет на рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов.