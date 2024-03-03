В России закрываются магазины LG и Bosch, а актер из «Глухаря» получил пожизненное: новости СВО за неделю

Предполагается, что программа будет строиться по принципам, аналогичным уже действующим проектам — конкурсу «Лидеры России» и «Школе губернаторов».



Кроме того, участники спецоперации смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах.



Атака по Санкт-Петербургу

В разные регионы России прилетали дроны. А 2 марта взрыв прогремел в Санкт-Петербурге. Предположительно, БПЛА прилетел в дом № 161 на Пискаревском проспекте.

Взрыв прогремел сразу после семи часов утра. По словам местных жителей, их утро началось с грохота. «Визуально наблюдал белое облако над новостройками. Сейчас слышны звуки сирен», — написал «Фонтанке» один из первых очевидцев.

