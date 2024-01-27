Семьи бойцов СВО освободят от имущественного налога: о чем говорил Путин на встрече со студентами

Накануне Владимир Путин провел встречу со студентами — участниками специальной военной операции, в ходе которой президент обозначил актуальные данные по бойцам, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, а также впервые официально прокомментировал крушение
Владимир Путин заявил, что сбор документов для получения страховых выплат для участников СВО будет упрощен — поручение дано министерству обороны, правительство «это всё проработает в ближайшее время».
Вопрос с накоплением процентов по кредитам участников операции решится в ближайшие недели.
— И проценты, и выплаты тела долга, и ничего, что накопилось, выплачиваться больше не должно. И ничего накапливаться не должно. Никаких процентов, — цитирует Путина агентство ТАСС.
Также кабмину и региональным властям поручат освободить членов семей СВО от имущественного налога.
Использование бионических протезов больше не будет уменьшать страховые выплаты ветеранам, потерявшим конечности. А психологическую реабилитацию для вернувшихся бойцов сделают обязательной.
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Монополия на протезирование недопустима — фонд «Защитники Отечества» вместе с правительством и Минтрудом должны «в самое ближайшее время» представить дополнительные предложения по этому вопросу.
— Мы будем обязательно совершенствовать и расширять совершенствованные механизмы, — добавил президент.