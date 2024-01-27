Семьи бойцов СВО освободят от имущественного налога: о чем говорил Путин на встрече со студентами

Монополия на протезирование недопустима — фонд «Защитники Отечества» вместе с правительством и Минтрудом должны «в самое ближайшее время» представить дополнительные предложения по этому вопросу.

— Мы будем обязательно совершенствовать и расширять совершенствованные механизмы, — добавил президент.