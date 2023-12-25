Евросоюз решил приготовиться к тому, что конфликт будет долгим: новости СВО за 24 декабря

Министр обороны Украины Рустам Умеров поговорил с изданием «Общественное». Он подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы военная служба среди украинцев воспринималась «как честь, а не наказание». При этом о демобилизации призванных в ВСУ людей, по его словам, можно будет говорить только после завершения конфликта.