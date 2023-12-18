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«От написанного мне стало плохо»: депутат Ананских открестился от статьи про русских и рептилоидов

Он заявил, что редакция журнала указала его фамилию по ошибке

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Игорь Ананских заявил, что он не писал скандальную статью о противостоянии русских и рептилоидов

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В петербургском научном журнале «Юридическая наука: история и современность» вышла статья «Российская семья как основа отечественной государственности», в которой говорится о противостоянии русских и рептилоидов. Среди авторов материала указаны генерал-лейтенант запаса ФСБ Игорь Миронов и депутат Госдумы Игорь Ананских. Однако последний уже заявил, что не причастен к скандальной статье.

Как сообщил Игорь Ананских порталу MSK1.RU, в издательстве произошла ошибка — в авторах его указали случайно.

— Это не моя статья от слова «совсем». В этом же издании должен выйти мой материал, посвященный семье и традиционным ценностям. Когда мне прислали статью, которую сейчас все обсуждают, я, честно, обалдел. Знаю, конечно, некоторых авторов той статьи, но ко мне они никак не относятся. Я с утра уже поругался с издательством. Они официально передо мной извинились, — рассказал MSK1.RU Ананских.

Игорь Ананских родился 6 сентября 1966 года во Владикавказе. С 12 октября 2021 года занимает пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике. В 2017 году его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

По словам депутата Госдумы, он не согласен с авторами статьи в том, что замуж нужно брать только девственниц. Он также не понимает смысл тезиса о противостоянии русских и рептилоидов.

— Конечно, не согласен. Никакого отношения это ко мне не имеет. А от половины написанного мне стало очень плохо. Я всё это увидел ночью и ждал утра, чтобы поругаться с издательством, — добавил в разговоре с MSK1.RU депутат.

Игорь Ананских также показал документ, который прислало ему издательство журнала «Юридическая наука: история и современность».

Редакция журнала принесла извинения депутату

Редакция журнала принесла извинения депутату

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— Редакция журнала выражает глубокую озабоченность в связи с тем, что по техническим причинам в статье «Российская семья как основа отечественной государственности», опубликованной в нашем журнале № 9 за 2023 год, указана ошибочно среди авторов и Ваша фамилия. Мы приносим свои глубокие извинения по данной серьезной допущенной неточности. Редакция приняла необходимые меры для устранения указанной ошибки, — указано в документе.

Напомним, авторы статьи связали «исчезновение славянского генотипа у молодежи» с тем, что «русские женщины ведут добрачную половую жизнь с интернационалом мужчин». В аннотации к статье указано, что «редакция не во всём согласна с позицией авторов». Мы изучили текст статьи и подготовили для вас краткий пересказ.

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