«От написанного мне стало плохо»: депутат Ананских открестился от статьи про русских и рептилоидов

В петербургском научном журнале «Юридическая наука: история и современность» вышла статья «Российская семья как основа отечественной государственности», в которой говорится о противостоянии русских и рептилоидов. Среди авторов материала указаны генерал-лейтенант запаса ФСБ Игорь Миронов и депутат Госдумы Игорь Ананских. Однако последний уже заявил, что не причастен к скандальной статье.
Как сообщил Игорь Ананских порталу MSK1.RU, в издательстве произошла ошибка — в авторах его указали случайно.
— Это не моя статья от слова «совсем». В этом же издании должен выйти мой материал, посвященный семье и традиционным ценностям. Когда мне прислали статью, которую сейчас все обсуждают, я, честно, обалдел. Знаю, конечно, некоторых авторов той статьи, но ко мне они никак не относятся. Я с утра уже поругался с издательством. Они официально передо мной извинились, — рассказал MSK1.RU Ананских.
Игорь Ананских родился 6 сентября 1966 года во Владикавказе. С 12 октября 2021 года занимает пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике. В 2017 году его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
По словам депутата Госдумы, он не согласен с авторами статьи в том, что замуж нужно брать только девственниц. Он также не понимает смысл тезиса о противостоянии русских и рептилоидов.
— Конечно, не согласен. Никакого отношения это ко мне не имеет. А от половины написанного мне стало очень плохо. Я всё это увидел ночью и ждал утра, чтобы поругаться с издательством, — добавил в разговоре с MSK1.RU депутат.
Игорь Ананских также показал документ, который прислало ему издательство журнала «Юридическая наука: история и современность».
— Редакция журнала выражает глубокую озабоченность в связи с тем, что по техническим причинам в статье «Российская семья как основа отечественной государственности», опубликованной в нашем журнале
Напомним, авторы статьи связали «исчезновение славянского генотипа у молодежи» с тем, что «русские женщины ведут добрачную половую жизнь с интернационалом мужчин». В аннотации к статье указано, что «редакция не во всём согласна с позицией авторов». Мы изучили текст статьи и подготовили для вас краткий пересказ.