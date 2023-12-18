«От написанного мне стало плохо»: депутат Ананских открестился от статьи про русских и рептилоидов

Игорь Ананских родился 6 сентября 1966 года во Владикавказе. С 12 октября 2021 года занимает пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике. В 2017 году его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



По словам депутата Госдумы, он не согласен с авторами статьи в том, что замуж нужно брать только девственниц. Он также не понимает смысл тезиса о противостоянии русских и рептилоидов.

— Конечно, не согласен. Никакого отношения это ко мне не имеет. А от половины написанного мне стало очень плохо. Я всё это увидел ночью и ждал утра, чтобы поругаться с издательством, — добавил в разговоре с MSK1.RU депутат.