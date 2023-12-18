Вырождение русских и политика Гитлера

Начинается статья, как и полагается, с обозначения проблемы. По мнению авторов статьи, в XXI веке ключевым вопросом для России стало русское население. А точнее — его вырождение.



Исследователи утверждают, что само уничтожение русского народа началось из-за границы. Так, Европа еще в 1147 году начала «геноцидно-генетическую войну» против славян. Но с недавних пор политика вырождения просочилась и в саму Россию.



— Некоторые историки видят такую демографическую политику как продолжение программы Гитлера на оккупированных территориях по уничтожению России. Ибо Гитлер планировал: «аборты, упрощение процедуры разводов, пропаганду малодетности, разрушение системы здравоохранения и сокращение численности врачей, снятие половых запретов», — заявили авторы в статье.

