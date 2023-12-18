Во всём виноваты женщины и Гитлер: депутат и генерал ФСБ разделили людей на русских и рептилоидов

Если вам кажется, что в научных журналах публикуются только скучные статьи для ученых, то спешим вас разубедить: совсем недавно депутат Госдумы Игорь Ананских и генерал-лейтенант ФСБ Иван Миронов написали совместный труд о вырождении русского народа «Российская семья как основа отечественной государственности» и опубликовали его в журнале «Юридическая наука: история и современность». Научный труд насчитывает 30 страниц, мы прочитали их все и выбрали для вас самые невероятные умозаключения.
Вырождение русских и политика Гитлера
Начинается статья, как и полагается, с обозначения проблемы. По мнению авторов статьи, в XXI веке ключевым вопросом для России стало русское население. А точнее — его вырождение.
Исследователи утверждают, что само уничтожение русского народа началось из-за границы. Так, Европа еще в 1147 году начала «геноцидно-генетическую войну» против славян. Но с недавних пор политика вырождения просочилась и в саму Россию.
— Некоторые историки видят такую демографическую политику как продолжение программы Гитлера на оккупированных территориях по уничтожению России. Ибо Гитлер планировал: «аборты, упрощение процедуры разводов, пропаганду малодетности, разрушение системы здравоохранения и сокращение численности врачей, снятие половых запретов», — заявили авторы в статье.
Всё это привело к тому, что «русское население России перестало плодиться и размножаться». А на место русских могут прийти нелюди. Буквально.
«Люди Бога» против «землеродных изделий»
Авторы статьи, со ссылками на специалистов в области православия, приходят к выводу, что на земле есть два вида людей: «люди Земли», созданные «по образу и подобию Божьему», и люди, созданные «из праха земного» с помощью «космических генных технологий».
У «людей Бога» и у «землеродных изделий» на первый взгляд сложно найти отличия: внешне они — точная копия друг друга. Но на генетическом уровне «изделия» на 99% совершенно другие.
Отличаются и ценности разных видов людей:
- ценности «людей Бога»: мир, семья, дети, культ женщины-матери, созидание, сохранение природы;
- ценности «землеродных изделий»: война, убийства, террор, революции, публичные дома, педофилия, людоедство, наркомания, уничтожение системы жизнеобеспечения космического корабля «планета Земля».
Авторы статьи утверждают, что сегодня «биологический искусственный интеллект» навязывает безнравственные ценности через политику, культуру и СМИ. Это приводит к тому, что «человечество медленно, но неуклонно превращается в существ, которых Бог не создавал».
«Ни в мать, ни в отца, а в черного и дебильного молодца»
Также исследователи русской семьи пришли к выводу, что в вырождении народа виноваты женщины. Как утверждают авторы, одной из главных проблем оказалась «свободная половая жизнь» девушки до брака:
— Сексуальная связь женщины с первым партнером меняет ее родовую генетику. Наиболее ярко это выражается при изнасиловании белых девственниц инородцами, — сообщается в статье.
Для подтверждения своих слов авторы вспоминают международные фестивали и спортивные мероприятия, на которых «русские особи женского пола отдавались неграм».
— В последующем, имея белого мужа, такие женщины стали рожать от белых, генетически здоровых своих мужей детей «ни в мать, ни в отца, а в черного и дебильного молодца», — заявляют в статье. — Причиной появления этих «молодцов» была генетическая мутация хромосомной цепочки.
Чтобы предотвратить «деградацию русской женщины», авторы предлагают дополнить статьи УК РФ пунктом о «сношении нормальным половым путем». Например, оральный секс авторы статьи записали в «порождение демократии».
— Демократия породила оральный секс. Оказывается, бог и здесь защитил людей. Оральный секс способствует раковым заболеваниям горла и ротовой полости. Вирус передается именно во время орального секса, — предупреждают авторы статьи.
Разводы из-за отказа мыть посуду
Не только ненормальное сношение разлагает российскую общественность. Одной из острейших проблем авторы статьи называют разводы, число которых продолжает расти в России. По мнению исследователей, в первую очередь семьи распадаются из-за того, что женщины обленились и не хотят работать по дому.
— Современные молодые женщины, вступая в брак, начитавших лозунгов о равноправии в семье, отказываются заниматься домашними вопросами. Они отказываются мыть посуду, заниматься стиркой и уборкой дома, — говорится в статье. — Женщины, блудившие до вступления в брак, менявшие мужчин, начинают испытывать чувство дискомфорта при одном мужчине в доме.
Чтобы спасти «русскую семью», авторы статьи предлагают «изменить правовое положение женщины».
— Надо закрыть притоны и ночные клубы, где русская дева превращается в последовательницу демоницы Лилит. Надо прекратить работорговлю русскими женщинами за рубеж. Надо полностью перестроить работу учреждений культуры и ТВ; превратить пропаганду разврата, безнравственности, половых извращений, добрачного секса, — заявляют исследователи.
Что еще заявили авторы статьи:
- алименты на ребенка — насилие над мужчиной, уничтожающее его как мужа и отца;
- семья в России является объектом гибридной войны со стороны Запада и пятой колонны внутри России;
- государство платит врачам за «уничтожение нации абортами».