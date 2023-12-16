Новосибирского экс-депутата Хельгу Пирогову* включили в список иноагентов — обоснование Минюста

Минюст РФ снова пополнил список иноагентов. На этот раз в реестр вошли пять человек. Среди них — бывший депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова. В июне 2023 года ее лишили мандата. Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции РФ.