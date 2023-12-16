Новосибирского экс-депутата Хельгу Пирогову* включили в список иноагентов — обоснование Минюста

Минюст РФ снова пополнил список иноагентов. На этот раз в реестр вошли пять человек. Среди них — бывший депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова. В июне 2023 года ее лишили мандата. Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции РФ.
— Хельга Пирогова участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, активно сотрудничала с иностранными СМИ, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступала против спецоперации на Украине, принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Проживает за пределами РФ, — указано на сайте Минюста.
Документ опубликовали 15 декабря 2023 года.
Хельга Пирогова была депутатом новосибирского горсовета с 2020 года, выдвинулась на выборы как независимый кандидат от коалиции «Новосибирск 2020». Входила в комиссии по местному самоуправлению, соцполитике и образованию.
Хельгу Пирогову задержали летом 2022 года. На нее составили протокол о дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП). По данным следствия, 15 июля 2022 года Хельга Пирогова «в одной из соцсетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России».
Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на комментарий после того, как первый заместитель председателя Заксобрания НСО Андрей Панферов опубликовал открытое письмо. По поручению Бастрыкина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). После возбуждения уголовного дела депутат покинула Россию.
В список иноагентов также включили бывшего главного редактора NGS.RU Андрея Затирко* (2021 год), актера Анатолия Белого* (Вайсмана), главного редактора «Кавказского узла» (признан СМИ-иноагентом)** Григория Шведова* и активиста Дениса Соколова*.
Ранее НГС писал о том, как приняли решение лишить Пирогову мандата. Это случилось 23 июня 2023 года.
* Признан Минюстом РФ иноагентом.
**Признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом.