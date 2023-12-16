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Журналисты, депутат и актер: Минюст пополнил реестр иноагентов

В список попали пять человек

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Анатолий Вайман — российский и израильский актер театра и кино

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Минюст РФ пополнил список иноагентов. В реестр вошли пять человек: журналист Андрей Затирко, актер Анатолий Белый (Вайсман), бывший муниципальный депутат Хельга Пирогова, главред «Кавказского узла» (признан СМИ-иноагентом) Григорий Шведов и активист Денис Соколов.

Андрей Затирко — бывший главред телеграм-канала «Сирена». В этом году он объявил о своем переходе к команде изданий «Агентство» и «Проект», которые признаны Генпрокуратурой нежелательными организациями.

В 2021 году работал в издании NGS.RU. После объявления спецоперации покинул страну, переехав в Вильнюс.

ИноагентыМинюстСпецоперация на Украине
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