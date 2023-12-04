Мэр Киева раскритиковал Владимира Зеленского: новости СВО за 3 декабря

Тем же вечером вооруженные силы России успешно отразили воздушный удар по территории Краснодарского края.

— Мы получили ряд сообщений о двух вспышках в небе, могу заверить — Краснодар и Краснодарский край под надежной защитой. Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего города. Никаких разрушений на территории краевого центра нет, — отчитался мэр Краснодара Евгений Наумов.

Кризис на польско-украинской границе

На границе Украины и Польши скопилось уже более 2,5 тысячи фур. По информации украинской Госпогранслужбы, движение идет очень медленно, по несколько автомобилей час. Некоторые водители пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах.