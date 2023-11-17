«Должна быть цензура»: Песков дал большое интервью о критике СВО, иноагентах и следующем президенте РФ. Публикуем главное из него

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал интервью студенческому каналу «МГИМО 360». В нем они с журналисткой Елизаветой Морской (работает в пуле Сергея Лаврова) обсудили президентские выборы, законы об иноагентах и дискредитации армии, возможность ядерной войны и многое другое.
Наши коллеги из MSK1.RU посмотрели это интервью за вас и собрал главные заявления пресс-секретаря президента.
О цензуре и критике СВО
— Я считаю, что, конечно, в военное время должна быть определенная цензура и должны быть определенные правила, которые были бы неприемлемы в обычное мирное время. Но сейчас они должны являться обязательным атрибутом.
Поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет так огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону нашей армии, в сторону тех, кто занимается специальной военной операцией, я бы 10 раз подумал, — сказал Дмитрий Песков.
О законе об иноагентах
Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что меры по отношению к иноагентам применяют в контексте «становления большей самостоятельности России».
— Многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в российскую политику, — отметил политик.
Песков также добавил, что закон об иноагентах придумали в США, и он «очень жесткий».
— Мы взяли этот закон, ну чего изобретать велосипед. Мы взяли очень похожий закон, в чём-то он мягче даже, и мы его имплементировали. Отсюда появились иноагенты, отсюда появились жесткие правила. Нас все обвиняют неизвестно в чём. Но очень важно понимать, откуда растут ноги. Это направлено на то, чтобы оградить наше общество, нашу политику от платного вмешательства извне.
О возможности ядерной войны
— За последний год мы всё чаще и чаще слышим такую безответственную ядерную риторику. Мы слышим абсолютно безумные обвинения нас, я имею в виду Россию, в том, что мы готовы, дескать, развязать ядерную войну. Это абсолютное безумие недопустимое.
Как сильный человек очень ответственно относится к своей силе, так и любое мощное государство к своей мощи относится с большим вниманием и очень аккуратно. Но, к сожалению, даже вот такую риторику используют как инструмент в этих квазивойнах против нас. Среди простых людей, которые плохо понимают нюансы международных дел, нюансы политики и всего остального, это вызывает состояние такой истерики, какого-то внутреннего дискомфорта, к сожалению. Но здесь, наверное, задача всех нас — просто объяснять, что чаще всего это голословные все заявления и просто безответственные слова.
Каким должен быть следующий президент после Владимира Путина
— Таким же. Или другим, но таким же. Мы с вами говорим, пока еще Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах. Я не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом, а там видно будет.
О запретах на использование техники Apple чиновникам
— Наверное, правильно всегда ориентироваться на лучшее. И ведь, согласитесь, что iPhone — это прекрасное изобретение. И операционная система, и iOS — это то, что мы пока не смогли сделать у себя. Но мы должны при этом помнить, что эта система совершенная для них, но не для нас, потому что она уязвима с точки зрения обеспечения безопасности и сохранности персональных данных. [В администрации президента] кто-то пользуется айфонами, кто-то уже отказался. Я еще пользуюсь айфоном.
О причинах открытости в семейной жизни
— Наверное, даже не по своей вине. У нас был такой персонаж, он сейчас в тюрьме сидит, который очень интересовался моей семьей. Он всё время всем рассказывал про нашу семью: где мы живем, что мы делаем и так далее. Но, если серьезно, я живу со своей семьей, у нас прекрасная семья, поэтому я не вижу в этом никаких проблем. Ну и потом, у меня жена тоже сама по себе достаточно такая знаменитая, публичная. У нее была очень знаменитая и публичная жизнь еще до меня, до того, как мы поженились, поэтому такие издержки определенные.
О дочке Елизавете Песковой
— Она никогда не была ребенком-мажором. У нее была очень непростая жизнь, непростая учеба. Не только в России, она училась еще и во Франции. Она всегда жила там очень бедно, в очень спартанских условиях, и, собственно, никогда не была мажором. Ей пришлось преодолевать огромное количество трудностей. Она долго искала себя, и слава богу, что сейчас устаканилось и всё нормально. Тоже, кстати, стала такой изрядной карьеристкой.
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