«Должна быть цензура»: Песков дал большое интервью о критике СВО, иноагентах и следующем президенте РФ. Публикуем главное из него

Поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет так огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону нашей армии, в сторону тех, кто занимается специальной военной операцией, я бы 10 раз подумал, — сказал Дмитрий Песков.



О законе об иноагентах



Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что меры по отношению к иноагентам применяют в контексте «становления большей самостоятельности России».



— Многие из тех, кто получал деньги из-за рубежа, пытались вмешиваться в российскую политику, — отметил политик.

