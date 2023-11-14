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Путин изменил закон о выборах президента

В нем, в частности, рассказывается, как их будут проводить при военном положении

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На заседания избиркомов будут допускаться только те представители СМИ, которые работают по трудовому договору

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Владимир Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах президента РФ. Документ вносит следующие изменения:

  • фото- и видеосъемку на избирательных участках смогут проводить только те лица, которые имеют на это право согласно законодательству;
  • вводятся ограничения на съемку на избирательных участках в воинских частях. Проводить ее там смогут только представители аккредитованных СМИ по согласованию с командиром части;
  • на заседания избиркомов будут допускаться только те представители СМИ, которые работают по трудовому договору;
  • агитационные материалы должны стоить не больше 2% от прожиточного минимума на единицу продукции;
  • кандидаты могут поручить своим доверенным лицам выбрать члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

Большой блок поправок касается голосования во время военного положения. В случае если оно введено только в некоторых регионах страны, Центризбирком будет устанавливать для них «иные особенности подготовки и проведения выборов». Когда же чрезвычайное или военное положение будет объявлено по всей России, голосование отменят на ближайшие три месяца и должны будут провести в первое или второе воскресенье по истечении этого срока. Мы подробно рассказывали об изменениях, которые внесли в закон.

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