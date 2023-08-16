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«Семья в ужасе!»: Кандидатку в горсовет Бердска объявили в фейковый розыск и разместили на сайте знакомств

Кристина Янчак обратилась в СК с заявлением о нарушении неприкосновенности частной жизни

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Кристина связывает последние события с предвыборной гонкой на пост депутата бердского горсовета

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Кандидатка в горсовет Бердска по округу № 1 от партии «Возрождение России» Кристина Янчак написала заявление в СК из-за вмешательства в личную жизнь и незаконного распространения персональных данных. Она обнаружила на одном из сайтов знакомств анкету со своей фотографией, именем и фамилией.

— Я эту анкету не создавала, фотография в ней взята из моих социальных сетей. Я считаю, что это — продолжение травли, которая началась пятого августа: по Бердску развесили объявления о том, что я ушла из дома с собакой и не вернулась. Мы с мужем ездили по городу и срывали эти листовки. Вся моя семья в ужасе от того, что происходит, наши телефоны уже две недели обрываются от звонков обеспокоенных друзей, — рассказал НГС Янчак.

На сайте знакомств действительно размещена анкета Кристины Янчак. Для ее просмотра журналисту пришлось зарегистрироваться

На сайте знакомств действительно размещена анкета Кристины Янчак. Для ее просмотра журналисту пришлось зарегистрироваться

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28 июля в Бердске завершилась регистрация кандидатов на дополнительные выборы депутатов в местный горсовет по одномандатным избирательным округам №1 и №14. По данным издания «Бердск-онлайн», на два мандата претендуют 14 человек, среди которых и Кристина Янчак.

В областном управлении Следственного комитета подтвердили информацию о том, что Янчак обратилась с заявлением о преступлении.

— Обращение действительно поступило в интернет-приемную СУ СК РФ по Новосибирской области, — сообщили НГС в СК.

Ранее НГС рассказал историю сибирячки, которая стала жертвой мошенников: от ее имени они завели фейковые аккаунты с эротическим содержанием и предложением секс-услуг, а также разместили там номер ее мужа. Материал 18+.

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