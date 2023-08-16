«Семья в ужасе!»: Кандидатку в горсовет Бердска объявили в фейковый розыск и разместили на сайте знакомств

Кандидатка в горсовет Бердска по округу № 1 от партии «Возрождение России» Кристина Янчак написала заявление в СК из-за вмешательства в личную жизнь и незаконного распространения персональных данных. Она обнаружила на одном из сайтов знакомств анкету со своей фотографией, именем и фамилией.
— Я эту анкету не создавала, фотография в ней взята из моих социальных сетей. Я считаю, что это — продолжение травли, которая началась пятого августа: по Бердску развесили объявления о том, что я ушла из дома с собакой и не вернулась. Мы с мужем ездили по городу и срывали эти листовки. Вся моя семья в ужасе от того, что происходит, наши телефоны уже две недели обрываются от звонков обеспокоенных друзей, — рассказал НГС Янчак.
28 июля в Бердске завершилась регистрация кандидатов на дополнительные выборы депутатов в местный горсовет по одномандатным избирательным округам №1 и №14. По данным издания «Бердск-онлайн», на два мандата претендуют 14 человек, среди которых и Кристина Янчак.
В областном управлении Следственного комитета подтвердили информацию о том, что Янчак обратилась с заявлением о преступлении.
— Обращение действительно поступило в интернет-приемную СУ СК РФ по Новосибирской области, — сообщили НГС в СК.
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