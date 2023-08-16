«Семья в ужасе!»: Кандидатку в горсовет Бердска объявили в фейковый розыск и разместили на сайте знакомств

— Я эту анкету не создавала, фотография в ней взята из моих социальных сетей. Я считаю, что это — продолжение травли, которая началась пятого августа: по Бердску развесили объявления о том, что я ушла из дома с собакой и не вернулась. Мы с мужем ездили по городу и срывали эти листовки. Вся моя семья в ужасе от того, что происходит, наши телефоны уже две недели обрываются от звонков обеспокоенных друзей, — рассказал НГС Янчак.