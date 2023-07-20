В Краснообске выбрали нового главу — им стал бывший сотрудник «Горводоканала»

20 июля Совет депутатов рабочего поселка Краснообск выбрал нового главу. Им стал 38-летний депутат из Бердска Олег Яцков. Об этом сообщили в официальной группе администрации поселка во «ВКонтакте».
— Программа развития Олега Яцкова, в которой основное направление — развитие поселка как наукограда, получила наибольший отклик среди депутатов Краснообска, была поддержана единогласно, — говорится в посте.
Помимо Олега Яцкова, на должность главы Краснообска претендовали еще два кандидата: Виктор Петров — глава Плотниковского сельсовета и Денис Букреев — сотрудник Министерства региональной политики НСО.
По данным администрации Бердска, Олег Яцков вместе с женой воспитывает двух сыновей. Окончил академию госслужбы (СибАГС) по специальности «финансы и кредит». После вуза получил распределение в новосибирский МУП «Горводоканал», где отработал почти 8 лет.
Ранее должность главы Краснообска занимала Татьяна Эссауленко, но в апреле 2023 года она решила покинуть пост. В феврале на НГС вышел репортаж про главу Краснообска Татьяну Эссауленко. В беседе с журналистом она поделилась мнением о коллегах, рассказала о своей семье и о том, как сумела побороть стереотипы.