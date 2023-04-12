«Всем благодарна, но вынуждена»: глава Краснообска Татьяна Эссауленко ушла в отставку

Глава Краснообска Татьяна Эссауленко уходит в отставку. Информацию об этом она подтвердила НГС:
— Да, это правда, по семейным обстоятельствам вынуждена. Всем благодарна, но вынуждена.
Более подробно причины своего ухода она объяснять не стала. Формально с работы она еще не уволилась. Должность главы Краснообска Татьяна Эссауленко занимает с октября 2021 года. До этого она работала в районной администрации и Министерстве промышленности.
— Мне 34 года, я уже не так молода, мне не 20 лет. В этом возрасте люди действительно становятся руководителями, у нас есть прекрасные примеры и молодых министров, губернаторов, — говорила Татьяна Эссалуенко о стереотипах, с которыми столкнулась на новой должности.
В феврале на НГС вышел репортаж про главу Краснообска Татьяну Эссауленко. В беседе с журналистом она поделилась мнением о коллегах, рассказала о своей семье и о том, как сумела побороть стереотипы.