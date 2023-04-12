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«Всем благодарна, но вынуждена»: глава Краснообска Татьяна Эссауленко ушла в отставку

В этой должности она была чуть больше года

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По словам Татьяны Эссауленко, с работы она ушла по семейным обстоятельствам

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Глава Краснообска Татьяна Эссауленко уходит в отставку. Информацию об этом она подтвердила НГС:

— Да, это правда, по семейным обстоятельствам вынуждена. Всем благодарна, но вынуждена.

Более подробно причины своего ухода она объяснять не стала. Формально с работы она еще не уволилась. Должность главы Краснообска Татьяна Эссауленко занимает с октября 2021 года. До этого она работала в районной администрации и Министерстве промышленности.

— Мне 34 года, я уже не так молода, мне не 20 лет. В этом возрасте люди действительно становятся руководителями, у нас есть прекрасные примеры и молодых министров, губернаторов, — говорила Татьяна Эссалуенко о стереотипах, с которыми столкнулась на новой должности.

В феврале на НГС вышел репортаж про главу Краснообска Татьяну Эссауленко. В беседе с журналистом она поделилась мнением о коллегах, рассказала о своей семье и о том, как сумела побороть стереотипы.

Покинула постТатьяна ЭссауленкоКраснообскКарьера
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