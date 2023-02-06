Тонкая талия и каблуки: откровенное интервью с эффектной главой Краснообска о работе и личной жизни

Пост главы района она заняла в прошлом году, до этого поработав в районной администрации и Министерстве промышленности. Движение по карьерной лестнице Татьяна объясняет просто: любимая работа, целеустремленность, желание помогать людям.



— Мне нравится этот ритм жизни, я сделала такой выбор очень осознанно. И я, наверное, уже не смогу по-другому, — говорит она.