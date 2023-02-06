Тонкая талия и каблуки: откровенное интервью с эффектной главой Краснообска о работе и личной жизни

Женщины во власти — дело давно привычное, но почему-то до сих пор стереотипам есть где разгуляться. Возраст, пол и внешность — если что-то выпадет из категории «среднестатистическое», начнутся разговоры. В прошлом году на должность главы поселка Краснообск пришла 33-летняя Татьяна Эссауленко — стройная эффектная брюнетка, которую сначала не восприняли всерьез. Она считает, что хорошая работа разрушает все стереотипы, а на пересуды обращать внимание не стоит, к тому же не хватает времени. Журналисты НГС встретились с главой поселка: она показала свой любимый Краснообск и откровенно рассказала о работе, личной жизни и коллегах.
Тонкая талия, длинные волосы и тонкие каблуки — внешность новой главы Краснообска,
Пост главы района она заняла в прошлом году, до этого поработав в районной администрации и Министерстве промышленности. Движение по карьерной лестнице Татьяна объясняет просто: любимая работа, целеустремленность, желание помогать людям.
— Мне нравится этот ритм жизни, я сделала такой выбор очень осознанно. И я, наверное, уже не смогу по-другому, — говорит она.
Коллектив не принял
Татьяна не скрывает, что с ее приходом
— Пришел неизвестный человек, никто не знает, какие будут приниматься задачи, никто не знает, какие качества у этого человека, как дальше сложится работа, — объясняет настрой коллег глава администрации.
Татьяна недоумевает, почему все говорят о молодости: по ее мнению, у нее подходящий возраст для руководящей должности.
— Мне 34 года, я уже не так молода, мне не 20 лет. В этом возрасте люди действительно становятся руководителями, у нас есть прекрасные примеры и молодых министров, губернаторов.
Стереотипы
От стереотипов никуда не деться: «ходит по салонам», «не просто так на этой должности» и «что она вообще понимает» — примерно такой список комментариев бывает под статьями про молодых красивых женщин из политики. Подобные реплики адресовали и ей.
По мнению главы поселка, со временем общение ей удалось выстроить и с коллегами, и с жителями. Кроме того, есть результаты работы, которые все видят, плюс большие планы на будущее: научные гранты, лесопарк, благоустройство, проектирование нового скейт-парка.
— Если бы писали о том, что я ничего не делаю, было бы обидно и больше трогало, — делится своим мнением о критиках Татьяна Эссауленко. — Если бы действительно не было какого-то результата, если бы мы не выполняли то, что обещали.
Она не скрывает, что действительно ухаживает за собой (вряд ли к этому вообще могут возникать какие-то вопросы) и устало комментирует оценки своей внешности:
— Я хожу к парикмахеру, наверное, раз в месяц, я хожу на маникюр — это нормально. Я могу сходить к косметологу, это гораздо реже, потому что времени на это гораздо меньше уделяется... Я же не обязана нравиться внешне. У людей есть свое мнение, люди его высказывают — ничего в этом плохого я абсолютно не вижу.
На вопрос о личной жизни и предположения о мужской поддержке она отвечает откровенно и спокойно.
— За мной не стоит мужчина. Я действительно люблю работать, хочу работать, мне нравится работать. И дело здесь абсолютно не в мужчине, — в очередной раз отвечает Татьяна Эссауленко. — Я в разводе, у меня есть доченька Ксюшенька, ей шесть лет. У меня есть еще родители, которые помогают, которые с Ксюшей занимаются, — вот и вся личная жизнь.
Работа вместо личной жизни
Вопросы про личную жизнь, дресс-код, ресницы будто утомляют главу рабочего поселка. Татьяна удивляется такой тематике, называет себя обычной женщиной и расцветает, когда речь заходит про зеленые зоны Краснообска, благоустройство, молодежную политику. Или «Елку желаний» — акцию для жителей поселка, когда каждый мог взять шарик с елки и исполнить написанное на нем желание ребенка с инвалидностью.
— Важно развивать науку. Не только для нас, для жителей поселка — в принципе для Новосибирской области, в принципе для нашей страны. Большие, серьезные задачи — это очень здорово, — перечисляет Татьяна. — Мы проводим экологические акции по уборке снега, уборке береговой линии. Люди творят добро, делают, помогают.
В ближайших планах — спроектировать скейт-парк, чтобы занять молодежь, которая сейчас круглосуточно сидит на муниципальном стадионе.
— И даже часто поднимался вопрос: «Почему вы его не закроете, почему они здесь сидят?» А я говорю: «Куда им идти?» — вспоминает глава поселка диалоги с жителями. — Мы приняли решение, что им будет интересно, если будет скейт-парк, где они бы могли чем-то заниматься, чтобы там в принципе была какая-то площадка, где они могут встречаться, проводить время, общаться, предусмотреть какое-то пространство.
По мнению главы Краснообска, главное качество для руководителей во власти — это любить свою страну, людей, свою работу. Она для себя решила: пока не выполнит намеченные планы для поселка, дальше не пойдет.
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