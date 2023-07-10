В Кремле подтвердили, что Путин встречался с Пригожиным после мятежа ЧВК «Вагнер»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встречались в Кремле 29 июня. По словам Пескова, на встрече присутствовали 35 человек: все командиры отрядов и сам Пригожин.
Во время встречи президент оценил действия ЧВК «Вагнер» в ходе СВО, а также во время мятежа, состоявшегося 24 июня. Как сообщил Дмитрий Песков, Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшее трудоустройство.
— Сами командиры изложили свою версию произошедшего и акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и готовы дальше продолжать сражаться за Родину, встреча длилась три часа, — рассказал Песков.
Других подробностей встречи пресс-секретарь президента раскрывать не стал. Информации о том, присутствовали ли на встрече представители Минобороны, нет.
Вечером 23 июня Пригожин поднял часть бойцов на мятеж против военного командования. Пресечь действия ЧВК и арестовать Евгения Пригожина требовали Генпрокуратура и Национальный антитеррористический комитет. Президент в своем обращении к нации назвал действия руководства ЧВК предательством, а церковные иерархи призывали не допустить кровопролития. Вечером того же дня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко Пригожин развернул двигавшиеся на Москву колонны.
2 июля в ЧВК «Вагнер» заявили, что приостанавливают набор наемников на месяц — «в связи с временным неучастием ЧВК в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь». Через день действия ЧВК во время мятежа прокомментировал министр обороны Сергей Шойгу. 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами заявил, что основателя ЧВК «Вагнер» нет на территории страны — Пригожин, по его словам, на данный момент находится в России.