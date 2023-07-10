В Кремле подтвердили, что Путин встречался с Пригожиным после мятежа ЧВК «Вагнер»

2 июля в ЧВК «Вагнер» заявили, что приостанавливают набор наемников на месяц — «в связи с временным неучастием ЧВК в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь». Через день действия ЧВК во время мятежа прокомментировал министр обороны Сергей Шойгу. 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами заявил, что основателя ЧВК «Вагнер» нет на территории страны — Пригожин, по его словам, на данный момент находится в России.