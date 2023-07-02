Киев ввел санкции против сотен российских заводов — эта и другие новости СВО за 1 июля

В частности, санкции коснулись энергетической компании «Мосэнергосбыт» и 17 нефтеперерабатывающих заводов России, в том числе связанных с «Лукойлом» и «Газпром нефтью».

Санкции предполагают блокировку активов предприятий на территории Украины, прекращение торговых операций и перевозок грузов через страну и остановку обязательств по договорам.

