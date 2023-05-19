Это дело Ройзмана*! Как двигался процесс над бывшим мэром Екатеринбурга, за которого заступилась даже Алла Пугачева

Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману* 19 мая вынесли приговор за дискредитацию Вооруженных сил РФ (
Наши коллеги из Е1.RU следили за заседанием в онлайн-трансляции.
Это первое уголовное дело против Евгения Ройзмана*, которое дошло до приговора (судимость, которую он получил в 1980 году, снята). Вспоминаем, как оно развивалось — от обыска до вердикта.
Люди в масках приходят рано
24 августа 2022 года ранним утром в квартиру к Ройзману* зашла бригада силовиков в масках и камуфляже. Они готовились вскрывать дверь болгаркой, но бывший мэр сам открыл им дверь. Он был заспанный и с голым торсом. Сотрудница в гражданской одежде объявила, что он стал подозреваемым в деле о дискредитации ВС РФ.
Силовики попросили Ройзмана* почистить зубы, умыться и проследовать с ними.
— Я всё равно не вижу [документов], — говорит Ройзман* на видео, которое появилось в Сети в тот же день.
— Я вам огласила, — отвечает женщина.
— Что вы огласили? — спрашивает экс-мэр.
— Ознакомьтесь либо я фиксирую с понятыми отказ от подписи, — объясняет женщина.
— Нет. Я подписывать сейчас ничего не буду. Чтобы подписать, нужно сначала прочитать, — указывает Ройзман*.
Затем прошли обыски в квартире, Фонде Ройзмана* и музее Невьянской иконы. Тем временем политик объявил журналистам, что дело завели в Москве. Стало известно, что ему грозит до трех лет лишения свободы. После наказание по статье ужесточили до пяти лет, но на экс-мэра это не распространялось.
Неожиданно в поддержку Ройзмана* выступил губернатор Евгений Куйвашев.
— У меня с Евгением Ройзманом* всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами, но закон есть закон. И, как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит. И конечно, не могу не сказать о музее Невьянской иконы, который он создал. Я рассчитываю, что этот музей удастся сохранить и он будет работать, — сказал Куйвашев в видеообращении.
Тем не менее на бывшего мэра составили протокол о задержании на 48 часов. Этому очень обрадовался шоумен от политики Владимир Соловьев. Он отметил, что Ройзман* при задержании держался уверенно и спокойно.
— Только это уже не поможет, — подчеркнул пропагандист. — Я думаю, история с Ройзманом* закончена на существенный период времени. Статья немаленькая, она апробирована, и думаю, что по этой статье пойдут многие.
Почти домашний арест
Меру пресечения Ройзману* выбирал суд на следующий день. Аудитория, в которую политика доставили в наручниках, не смогла вместить журналистов и группу поддержки. Заседание продолжалось несколько часов, мы следили за ним в режиме онлайн. Следователь из Москвы просила назначить драконовские ограничения.
На время действия меры пресечения Ройзман* не должен был покидать квартиру с 00:00 до 23:59, за исключением явки в следственные органы и суд, следователь просила запретить ему общаться с кем бы то ни было, кроме адвоката и родственников, посещать публичные мероприятия, отправлять и получать почту, использовать любые средства связи, в том числе интернет. Но судья принял другое решение.
Ройзману* запретили посещать публичные мероприятия, общаться со свидетелями по уголовному делу, получать и отправлять почту, а также пользоваться интернетом. Его освободили из-под стражи в зале суда.
После этого несколько месяцев про Ройзмана* практически не было слышно. Лишенный интернета, он появлялся в информационном пространстве только с подачи других медийных героев, но в марте успел отбыть административный арест за пост во «ВКонтакте», которого не мог написать, так как у него нет учетной записи в этой социальной сети.
Суд да дело
Уголовное дело бывшего мэра передали в Октябрьский районный суд, по месту совершения деяния. Изучать доказательства по делу судья Николай Тараненко начал 26 апреля. Так публика узнала, что именно эксперт Кузнецов и следователи сочли нарушениями.
— В речи говорящий выражает свое негативное отношение к СВО, — все-таки справился с текстом обвинитель. — Действия Ройзмана* направлены на формирование негативного образа ВС РФ и их использования как «захватнических и фашистских».
А потом судья вместе с Евгением Ройзманом* смотрели тот самый стрим от 1 июля 2022 года. В нем политик отвечал на вопросы слушателей и в основном говорил про культуру, Невьянскую икону, про поэзию и пробежки. Менее десяти минут длинного эфира он посвятил теме конфликта России и Украины.
Тогда же в суде Ройзман* заявил, что не собирается уезжать из страны. Не в первый раз он говорил это — и пока держит слово.
Второе заседание прошло 10 мая. Николай Тараненко допросил свидетелей обвинения. Вместо трех оскорбленных зрителей трансляции Ройзмана* пришел в суд лишь один. Еще один выступил 18 мая. Ветеран афганской войны Юрий Кантемиров признался, что его задели высказывания Ройзмана* про армию и православие, однако он согласился, что эти слова не могли дискредитировать вооруженные силы.
На заседание пришли и московские «звезды» — лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов и известный учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам Анна (Нюта) Федермессер. Последняя даже выступила как свидетель со стороны обвинения. Муратов же перед судом объявил, что «Ройзман* всегда всех поддерживал, а теперь пришло время для всех поддержать Ройзмана*».
Адвокаты политика попросили судью обратиться в Конституционный суд, так как, по их мнению, статья, по которой судят Ройзмана*, написана с нарушениями. Например, нельзя оскорбить процесс, то есть использование Вооруженных сил Российской Федерации, указал адвокат Владислав Идамжапов. Блестяще выступил и его напарник в процессе, Тимофей Гриднев.
— Вся жизнь Ройзмана* и его дела выглядят неподъемным противовесом тому обвинению, которое ему предъявлено. Просим вынести оправдательный приговор с правом на реабилитацию, — так закончил выступление адвокат.
Также адвокаты попросили приобщить к делу более трех десятков характеристик, которые дали Ройзману известные люди: журналист Алексей Венедиктов* (признан иностранным агентом в РФ), супруга первого президента Наина Ельцина, Алла Пугачева, артисты, поэты, ученые.
Вот что в защиту Ройзмана написала Алла Пугачева:
«Уважаемый суд. Я надеюсь, что дальновидность, неподкупность и независимость судебных органов еще не потеряна окончательно в нашем многострадальном обществе, и вы, несомненно, следите за сегодняшней ситуацией в нашей стране.
Вам предстоит принять трудное решение не побояться оправдать Ройзмана Евгения Вадимовича* и оставить его на свободе.
Сегодняшний день наглядно показывает, каких людей надо поддерживать, чтобы не превратиться в серую бессловесную людскую массу, теряющую патриотические ориентиры.
Будущее нашей Родины за такими людьми, как Ройзман Е. В.*, живущими интересами граждан не только своего региона, но и всей страны. Да! Защищает как может, как велит его душа настоящего патриота.
Да! Ройзман Е. В.* прямолинеен в своих суждениях. Может, и стоило бы ему сгладить свою риторику, но вряд ли это решается тюрьмой. Скорее всего, это решается выводами из сложившейся ситуации и тревогой за судьбу своих прекрасных детей. Кстати сказать, плохой человек не смог бы вырастить и воспитать таких чудесных детей.
Я, как и многие люди России, наблюдала за тем, как Ройзман Е. В.* боролся с наркоторговцами и спасал людей от наркозависимости.
Ройзман Е. В.* был основателем нескольких музеев, в частности — знаменитого музея "Невьянская икона". А созданный им замечательный Музей наивного искусства он подарил Екатеринбургу.
Я поддерживала Евгения во время выборов мэра и ни разу в нем не разочаровалась.
Весь Екатеринбург знает, что в городе был мэр, который никогда не брал взяток, к которому мог попасть на прием каждый житель города — и каждому он пытался помочь.
Я знаю Ройзмана Е. В.* лично, человек он неравнодушный, и все его поступки и дела продиктованы любовью к людям и любовью к Родине.
Прошу вас учесть всё сказанное мною от всего сердца при принятии решения по данному делу.
Ваша Алла Пугачева».
Прокурор в итоге потребовал назначить Ройзману* штраф в 260 тысяч рублей. Похоже, это стало неожиданностью для самого политика: он явно готовился к более суровой позиции обвинения. Бывший мэр так истолковал произошедшее:
— Такое обвинение запросили, потому что все понимают, что я ни в чём не виноват, — считает Евгений Ройзман*.
* Евгений Ройзман признан иноагентом в РФ.