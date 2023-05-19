Это дело Ройзмана*! Как двигался процесс над бывшим мэром Екатеринбурга, за которого заступилась даже Алла Пугачева

Это первое уголовное дело против Евгения Ройзмана*, которое дошло до приговора (судимость, которую он получил в 1980 году, снята). Вспоминаем, как оно развивалось — от обыска до вердикта.



Люди в масках приходят рано

24 августа 2022 года ранним утром в квартиру к Ройзману* зашла бригада силовиков в масках и камуфляже. Они готовились вскрывать дверь болгаркой, но бывший мэр сам открыл им дверь. Он был заспанный и с голым торсом. Сотрудница в гражданской одежде объявила, что он стал подозреваемым в деле о дискредитации ВС РФ.