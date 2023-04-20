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В Новосибирск прилетает первый заместитель Валентины Матвиенко. Объясняем зачем

В прошлом году Владимир Кехман показал ему ремонт в НОВАТе

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Андрей Турчак — секретарь генерального совета «Единой России»

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21 апреля в Новосибирск прилетит первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Информацию о приезде политика подтвердили в правительстве Новосибирской области.

В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» уточнили, что в Новосибирске Андрей Турчак откроет Штаб общественной поддержки партии.

Андрей Турчак прилетал в Новосибирск в мае прошлого года. Тогда он принял участие в заседании регионального штаба по газификации Новосибирской области. А также побывал в НОВАТе, где Владимир Кехман показал ему отремонтированные балетные классы.

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