В Новосибирск прилетает первый заместитель Валентины Матвиенко. Объясняем зачем

21 апреля в Новосибирск прилетит первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Информацию о приезде политика подтвердили в правительстве Новосибирской области.
В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» уточнили, что в Новосибирске Андрей Турчак откроет Штаб общественной поддержки партии.
Андрей Турчак прилетал в Новосибирск в мае прошлого года. Тогда он принял участие в заседании регионального штаба по газификации Новосибирской области. А также побывал в НОВАТе, где Владимир Кехман показал ему отремонтированные балетные классы.