Минюст обновил реестры иноагентов, Киев ввел новые санкции — эти и другие новости СВО за 1 апреля

Также Зеленский ввел ограничения против экс-президента украинской компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Его обвиняют в коллаборационизме и «работе на Россию». Во втором указе также числятся председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, сенаторы от ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Совете Федерации.