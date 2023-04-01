Сегодня 31 марта Минюст признал иноагентом Максима Покровского, лидера группы «Ногу свело».
В пояснении ведомства сказано: «Покровский открыто выступал в поддержку недружественной страны — Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины».
Помимо него, в реестр иноагентов попали политик Сергей Бойко, журналист Георгий Чентемиров, проект «Теплица социальных технологий», а также объединения «Настоящая Россия» и «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие».