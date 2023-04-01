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Спецоперация на Украине

Минюст признал иноагентом Максима Покровского, лидера группы «Ногу свело»

Причиной такого решения стала открытая поддержка Украины

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Сейчас Покровский находится за пределами России

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Сегодня 31 марта Минюст признал иноагентом Максима Покровского, лидера группы «Ногу свело».

В пояснении ведомства сказано: «Покровский открыто выступал в поддержку недружественной страны — Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины».

Помимо него, в реестр иноагентов попали политик Сергей Бойко, журналист Георгий Чентемиров, проект «Теплица социальных технологий», а также объединения «Настоящая Россия» и «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие».

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