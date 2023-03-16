«Может привести к дедовщине и разводам»: комитет солдатских матерей в Сибири раскритиковал повышение призывного возраста

— Во-первых, мужчины 28–30 лет, как правило, уже состоявшиеся, семейные, со стабильной работой. Если их из этого выдернуть, последствия могут быть негативными: это отразится на благосостоянии семей: имеющие свой небольшой бизнес или хорошую работу молодые мужчины в армии будут получать меньше дохода. Как будут существовать семьи, где есть дети, ипотеки либо кредиты на что-либо? Это может привести к конфликтам и разводам, — называет первый аргумент Головина. — Молодым людям лет 20 намного легче в принципе адаптироваться к армии, чем взрослым.