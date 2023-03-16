«Может привести к дедовщине и разводам»: комитет солдатских матерей в Сибири раскритиковал повышение призывного возраста

Госдума рассматривает законопроект о поэтапном повышении возраста призыва в армию. Из текста документа следует, что с 2024 года обязанность отслужить коснется мужчин от 19 до 30 лет (сейчас — до 27). НГС обсудил законопроект с председателем Новосибирского регионального отделения Комитета солдатских матерей Ольгой Головиной.
Ольга Головина считает законопроект сырым и нуждающимся в доработке по нескольким причинам.
— Во-первых, мужчины 28–30 лет, как правило, уже состоявшиеся, семейные, со стабильной работой. Если их из этого выдернуть, последствия могут быть негативными: это отразится на благосостоянии семей: имеющие свой небольшой бизнес или хорошую работу молодые мужчины в армии будут получать меньше дохода. Как будут существовать семьи, где есть дети, ипотеки либо кредиты на что-либо? Это может привести к конфликтам и разводам, — называет первый аргумент Головина. — Молодым людям лет 20 намного легче в принципе адаптироваться к армии, чем взрослым.
По мнению председателя организации, повышение призывного возраста также может негативно отразиться на климате внутри армии.
— В любом случае люди постарше будут чувствовать некое превосходство. Я предполагаю, что это может стать катализатором дедовщины. Конечно, всё в конечном итоге будет зависеть от воспитания каждого человека в отдельности, — добавила Головина, подчеркнув, что сказанное — ее личное мнение.
Ольга Юрьева считает, что призывников нужно ранжировать по возрастным категориям и размещать соответственно. На текущий момент в законопроекте о повышении призывного возраста таких положений не содержится.
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