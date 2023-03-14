В России готовятся повысить призывной возраст: 30-летние отправятся служить уже в следующем году

Госдума рассмотрит законопроект о повышении призывного возраста — документ внесли в нижнюю палату парламента 13 марта. Впереди его ждет три чтения, во время которых могут быть внесены поправки, однако основные положения закона известны уже сейчас. Мы изучили документ и разобрались в сути поправок «О воинской обязанности и военной службе», которые предстоит рассмотреть депутатам.
В чем суть поправок?
Согласно действующим законам, в армию призывают мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. В поправках говорится, что решение о призыве на военную службу может быть принято в отношении граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, однако для восемнадцатилетних служба не будет обязательной — отправиться в армию с наступлением совершеннолетия можно будет по собственному желанию. Обязательно отправляться в армию придется с 21 года.
При этом законопроект предполагает наличие переходного периода сроком в несколько лет. Так, в 2024 году минимальный возраст обязательного призыва составит 19 лет, в 2025 году — 20 лет, с 2026 года — 21 год. А вот верхнюю планку в случае принятия закона поднимут одномоментно: уже с 2024 года призывать будут граждан до 30 лет.
— Те, кому в текущем году исполнится 27 лет, будут зачислены в запас. Согласно поправкам, они тоже смогут пойти служить, но только при желании, по заявлению, — говорит юрист Евгений Крылов.
Правила отсрочек и зачисления в запас сохраняются прежние. Отсрочку можно получить по учебе, по болезни и по семейным обстоятельствам. В запас военнообязанные попадают после прохождения срочной службы в армии, а также если отучились в военных вузах или военных учебных центрах, прошли альтернативную гражданскую службу.
Когда примут закон?
Документ внесли на рассмотрение только 13 марта, дата первого чтения законопроекта еще не назначена, но с учетом того, что в силу он должен вступить с января 2024 года, есть все основания полагать, что затягивать рассмотрение сильно не будут.
Срочников, попадающих под ближайший призыв, который должен начаться уже 1 апреля, изменения не коснутся, даже если законопроект примут до конца марта.
Зачем вообще понадобилось поднимать призывной возраст?
Первым идею о том, что нужно поднять призывной возраст, озвучил глава Минобороны Сергей Шойгу, когда в декабре 2022 года выступал с докладом во время расширенного заседания коллегии Минобороны с участием Владимира Путина. Авторами внесенного в Госдуму законопроекта стали председатель профильного комитета Андрей Картаполов и его заместители Андрей Красов и Юрий Швыткин. В пояснительной записке они сообщают, что это даст возможность гражданам получить образование.
— В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года, — говорится в документе.
Сейчас получающие образование мужчины призывного возраста могут получить отсрочку на время обучения. Действующая редакция законопроекта с поправками этого правила не отменяет.
Однако в пояснительной записке есть и другая важная деталь: дело в том, что в случае принятия поправок школьникам и студентам не нужно будет ходить в военкоматы и два раза в год проходить комиссию.
— При этом реализация данного предложения позволит <...> сократить финансовые обязательства федерального бюджета на организацию и проведение медицинского освидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование, на сумму свыше 639 млн рублей в год, — пишут авторы законопроекта.
То есть, если верить пояснительной записке, поднятие нижней планки призывного возраста поможет сэкономить. А чтобы не терять в числе призывников, верхнюю планку тоже поднимают.
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