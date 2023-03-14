В России готовятся повысить призывной возраст: 30-летние отправятся служить уже в следующем году

В чем суть поправок?

Согласно действующим законам, в армию призывают мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. В поправках говорится, что решение о призыве на военную службу может быть принято в отношении граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, однако для восемнадцатилетних служба не будет обязательной — отправиться в армию с наступлением совершеннолетия можно будет по собственному желанию. Обязательно отправляться в армию придется с 21 года.



При этом законопроект предполагает наличие переходного периода сроком в несколько лет. Так, в 2024 году минимальный возраст обязательного призыва составит 19 лет, в 2025 году — 20 лет, с 2026 года — 21 год. А вот верхнюю планку в случае принятия закона поднимут одномоментно: уже с 2024 года призывать будут граждан до 30 лет.

