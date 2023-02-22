Джо Байден выступил с обращением: о чем говорил президент США

Президент США Джо Байден выступил с обращением в Польше. Это произошло после встречи с польским лидером Анджеем Дудой, до этого глава США посетил Киев. По словам советника по нацбезопасности США Джейка Салливана, выступление Байдена не задумывалось как прямой ответ на послание Федеральному собранию от президента России Владимира Путина.
В своем выступлении Байден заявил, что Европа и Соединенные Штаты не пытаются уничтожить Россию — они не враги для российского народа и хотят жить мирно. Президент США также говорил о единстве Запада и НАТО. По его словам, поддержка Украины «непоколебима» — он подтвердил эти намерения накануне во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Байден добавил, что НАТО «более едино, чем когда-либо», и упомянул вступление в альянс Швеции и Финляндии. Другие тезисы выступления президента США звучали следующим образом:
- российская спецоперация на Украине стала испытанием для США, Европы и НАТО;
- президенту РФ Владимиру Путину сегодня противостоят более сильные демократии;
- аппетиты автократий нельзя удовлетворить, автократиям надо противостоять;
- Запад мобилизовался и снизил свою зависимость от российских энергоресурсов;
- США продолжит санкционное давление, которого «не испытывала ни одна страна в мире», и будет вводить новые санкции;
- решения ближайших пяти лет определят облик мира на десятки лет вперед — это касается США и всех других государств;
- США всегда будут неукоснительно соблюдать свои обязательства по 5-й статье договора НАТО. Атака на любого члена организации будет атакой на всех — это железное правило, и Путин про него знает;
- всё, что делается сегодня, — ради детей, чтобы они жили «в мире свободы, в мире света, а не тьмы».
Ранее с посланием к Федеральному собранию обратился президент России Владимир Путин — в своем выступлении он уделил много внимания внешней политике, в частности взаимоотношениям с Западом. Мы вели онлайн-трансляцию, а также тезисно пересказали объемную речь Путина.