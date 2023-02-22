Джо Байден выступил с обращением: о чем говорил президент США

В своем выступлении Байден заявил, что Европа и Соединенные Штаты не пытаются уничтожить Россию — они не враги для российского народа и хотят жить мирно. Президент США также говорил о единстве Запада и НАТО. По его словам, поддержка Украины «непоколебима» — он подтвердил эти намерения накануне во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.