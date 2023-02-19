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Спецоперация на Украине

Под обстрелом в России погибла девушка, а Кадыров захотел создать свою ЧВК: новости СВО за 19 февраля

Главное, что случилось за последние сутки

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Под обстрел ВСУ сегодня попали сразу несколько белгородских сёл

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 февраля 2023 года.

Внутренняя политика

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Bell*. Ранее оно было признано иноагентом, причина блокировки не уточняется. Также под блокировку попал сайт киберспортивной команды Natus Vincere. В ее составах играют участники из России, Украины, Грузии и других стран.

Следственный комитет подтвердил версии о том, что теракт на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы. Об этом глава ведомства Александр Бастрыкин сообщил в интервью ТАСС. По его информации, уже установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к этому преступлению, в их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь из них — под стражей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что планирует создать собственную частную военную компанию. На это его вдохновил пример ЧВК «Вагнер».

— Уже сейчас можно уверенно говорить, что «Вагнер» железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что всё получится, — написал Кадыров в телеграм-канале.

В Крыму тем временем национализировали около 700 объектов, которые принадлежат украинцам — и планируют расширить этот список.

— Работа комиссии по выявлению имущества, принадлежащего гражданам и государствам, совершающим в отношении России недружественные действия, продолжается и будет продолжена до тех пор, пока мы не наведем в этом вопросе полный порядок, — сообщил ТАСС Владимир Константинов, председатель крымского Госсовета. — Несмотря на то что основной целью работы в этом направлении является установление справедливости и порядка, национализация активов украинских олигархов должна стать серьезным источником доходов республики.

В Белгородской области девушка погибла под обстрелом. Она жила в селе Новая Таволжанка.

— В момент прилета снарядов она находилась на улице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, — сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

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Внешняя политика

Нидерланды решили ограничить число работающих в стране российских дипломатов, а также закрыть российское торговое представительство. В российском МИДе пообещали дать «соответствующий ответ».

Несколько заявлений — тезисно:

  • премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал оказать союзникам поддержку, если те предоставят Украине истребители;
  • глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал продемонстрировать Путину силу, раз «ни дипломатия, ни жесткие экономические санкции» не изменили его курс;
  • премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз может дойти до отправки в Украину «миротворческих войск»;
  • президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция не выступала и никогда не выступает за разгром России; однако он считает, что украинское наступление должно «пошатнуть российский фронт» и «заставить Москву вернуться за стол переговоров»;
  • глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поделился мнением, что Украина уже стала частью европейской семьи — это решение осталось только «институционализировать»;
  • президент Чехии Петр Павел объяснил, что не в интересах стран Запада поддерживать сценарии, способные привести к развалу России — ведь тогда у Запада «может быть больше проблем» и «не с кем будет вести переговоры о разоружении».

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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