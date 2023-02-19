Под обстрелом в России погибла девушка, а Кадыров захотел создать свою ЧВК: новости СВО за 19 февраля

Внутренняя политика

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Bell*. Ранее оно было признано иноагентом, причина блокировки не уточняется. Также под блокировку попал сайт киберспортивной команды Natus Vincere. В ее составах играют участники из России, Украины, Грузии и других стран.

Следственный комитет подтвердил версии о том, что теракт на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы. Об этом глава ведомства Александр Бастрыкин сообщил в интервью ТАСС. По его информации, уже установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к этому преступлению, в их числе граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь из них — под стражей.