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Стало известно, когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию

Последний раз президент оглашал его в апреле 2021 года

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За всё время своего правления Владимир Путин дважды переносил послание Федеральному собранию

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, когда глава государства выступит с посланием Федеральному собранию. По его словам, обращение состоится 21 февраля. Об этом Песков заявил в ходе традиционного брифинга.

— Оно будет посвящено текущей ситуации, включая спецоперацию, экономику, социальные вопросы, — заявил Песков.

Послание президента пройдет в Гостином Дворе. В силу специфики нынешнего момента в Кремле обещают, что появятся новые категории приглашенных на мероприятие, в том числе, участники СВО.

Согласно российской Конституции, президент страны обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями «о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». В таких выступлениях президент излагает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на ближайшее будущее. Последний раз Владимир Путин оглашал послание в апреле 2021 года.

В большинстве случаев послания оглашались каждый год, но бывали исключения. Например, выступление Владимира Путина в 2017 году перенесли на март 2018-го. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко тогда объяснил перенос тем, что это право президента, и он может реализовать его «когда сочтет нужным».

В 2022 году послания президента Федеральному собранию тоже не было. Как в конце года объяснял Владимир Путин, это произошло из-за того, что «динамика событий очень большая» и результаты «сложновато было зафиксировать». Президент также отметил, что для того, чтобы послание «выглядело основательно, фундаментально», нужны время и дополнительный анализ происходящего и грядущих планов.

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