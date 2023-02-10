Стало известно, когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию

В 2022 году послания президента Федеральному собранию тоже не было. Как в конце года объяснял Владимир Путин, это произошло из-за того, что «динамика событий очень большая» и результаты «сложновато было зафиксировать». Президент также отметил, что для того, чтобы послание «выглядело основательно, фундаментально», нужны время и дополнительный анализ происходящего и грядущих планов.

