Европа и Британия собрались поставить Украине танки: главные новости вокруг СВО за 22 января

Санкции

Во Франции заблоктировали счета телеканала RT France. После этого его главред Ксения Федорова объявила, что канал останавливает работу.

— Счета телеканала заморожены по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Наш канал не может более продолжать свою деятельность, — написала Федорова в Twitter.

Тем временем в Финляндии, как сообщает Yle, заморозили российские активы почти на 187 миллионов евро. Эта сумма складывается из стоимости акций, машин, яхт, самолетов и недвижимости, принадлежащей россиянам.