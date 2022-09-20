Уголовный кодекс дополнили понятиями «мобилизация» и «военное положение»
В поправках говорится о наказании за добровольную сдачу в плен и мародёрство
Депутаты Госдумы приняли законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ. В первом чтении законопроект был принят еще в июле, после чего в него внесли пакет поправок. В частности, в кодекс предложили ввести понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Второе и третье чтение законопроекта парламентарии провели сегодня. Законопроект был принят депутатами единогласно.
— В пункте «л» части первой статьи 63 слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменить словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий», — указано в документе.
В статье 63 УК РФ приведены обстоятельства, которые считаются отягчающими. В пункте «л» в действующей редакции такими обстоятельствами считаются «совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий».
Кроме того, после принятия законопроекта в УК появятся статьи о добровольной сдаче в плен (статья 352.1, лишение свободы до 10 лет) и мародерстве (статья 356.1, до 15 лет тюрьмы). Ужесточится наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК РФ, до десяти лет колонии в зависимости от времени отсутствия). За отказ от участия в военных действиях в законопроекте предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трёх лет (часть 2.1 статьи 332 УК РФ).
До вступления в законную силу законопроект должен пройти одобрение в Совете Федерации, а затем подписан президентом.