В Кремле промолчали на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом: новости вокруг СВО за 19 сентября

Тогда же глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич объявил о том, что страны Прибалтики ограничат въезд россиян на свою территорию через границы России и Белоруссии. Исключения сделают лишь для водителей фур, дипломатов, а также тех, кто въезжает на территорию Прибалтики по семейным и гуманитарным причинам.



Академ за участие в спецоперации (но не для всех)

Председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев предложил гарантировать академический отпуск студентам за участие в спецоперации. По словам депутата, соответствующие письма уже направлены в Минпросвещения и Минобразования. Предоставить право академического отпуска за участие в СВО предлагают студентам-заочникам.