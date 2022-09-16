Российским регионам предложили приступить к «самомобилизации»: новости вокруг СВО за 15 сентября

Украина требует отстранить Россию от жеребьевки отбора Евро-2024

Украинская ассоциация футбола (УАФ) добивается от УЕФА запрета на участие сборной России в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Об этом заявил глава УАФ Андрей Павелко.



— Сейчас мы прилагаем усилия на уровне УЕФА, цель которых — чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке отбора Евро-2024, которая должна пройти 9 октября во Франкфурте-на-Майне, — приводит слова Павелко УАФ.



Кроме того, в планах УАФ — помешать российским сборным проводить товарищеские матчи. Организация, по словам Павелко, уже написала соответствующие письма в ФИФА и УЕФА.

