Российским регионам предложили приступить к «самомобилизации»: новости вокруг СВО за
15 сентября
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 15 сентября.
Государство поддержит бизнес Калининградской области
Более 1,3 миллиарда рублей направит российское правительство на субсидирование морских грузоперевозок в Калининградскую область, оказавшуюся под ограничениями из-за санкций Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. Средства направят Росморречфлоту, который распределит субсидии между морскими грузоперевозчиками.
Планируется, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря перевезут около 900 тысяч тонн грузов. Речь идет в том числе о нефти и нефтепродуктах, угле, цементе, торфе, строительном кирпиче, автомобилях и мебели.
Украина требует отстранить Россию от жеребьевки отбора Евро-2024
Украинская ассоциация футбола (УАФ) добивается от УЕФА запрета на участие сборной России в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Об этом заявил глава УАФ Андрей Павелко.
— Сейчас мы прилагаем усилия на уровне УЕФА, цель которых — чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке отбора Евро-2024, которая должна пройти 9 октября во Франкфурте-на-Майне, — приводит слова Павелко УАФ.
Кроме того, в планах УАФ — помешать российским сборным проводить товарищеские матчи. Организация, по словам Павелко, уже написала соответствующие письма в ФИФА и УЕФА.
Белгородские школы уходят на дистант
Антитеррористическая комиссия Белгородской области приняла решение перевести школьников на дистанционное обучение. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в Валуйском городском округе школы переходят на дистант в
Финляндия планирует лишить россиян визовых льгот
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что владение недвижимостью в республике больше не должно быть основанием для выдачи виз гражданам России.
— До сих пор мы рассматривали владение недвижимостью в Финляндии как положительный фактор, способствующий получению визы. По-моему, в этом нет необходимости, — цитирует слова Ниинистё газета Helsingin Sanomat.
По мнению Ниинистё, такой шаг позволит «избежать возможного раздела имущества или иных сделок с недвижимостью» россиян с целью дальнейшего получения виз. Глава Финляндии уточнил, что это касается только собственности, приобретенной на территории страны «после определенной даты».
Рамзан Кадыров предложил регионам приступить к «самомобилизации»
Глава Чечни заявил, что регионам «не нужно ждать объявления Кремлем военного положения» или, наоборот, «отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине», и призвал к «самомобилизации».
— Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам, — написал Рамзан Кадыров в своем в Telegram-канале.
Кроме того, глава Чечни подсчитал, что, если каждый регион подготовит и укомплектует «хотя бы одну тысячу добровольцев», это дало бы стране военный контингент в 85 тысяч человек и «вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок».
— И всё это, заметьте, без объявления мобилизации, — отметил Кадыров.
Глава Крыма Сергей Аксенов инициативу Рамзана Кадырова поддержал.
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— Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир, — цитирует Аксенова «Интерфакс». — Все регионы работают в этом направлении. Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные.