Завершились довыборы в новосибирское Заксобрание

Отметим, что 11 сентября также состоялись выборы депутатов Совета депутатов города Карасука Карасукского района и 12 избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.



О том, как проходили выборы в Новосибирске год назад, вы можете прочитать в нашем материале.

