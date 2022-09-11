Завершились довыборы в новосибирское Заксобрание
В 20:00 закрылись 196 участковых комиссий
Вечером 11 сентября в регионе завершилось голосование на довыборах в новосибирское Заксобрание по одномандатным округам № 4 и 10. В 20:00 в области закрылись 196 участковых комиссий.
— По состоянию на 18:00 часов 11 сентября по одномандатному округу № 4 явка составила 38,29%, проголосовали
В комиссии отметили, что в голосовании приняло участие
— Все данные о выборах будут представлены завтра. Сегодня больше никаких отчетных данных предоставлено не будет, только после того как все протоколы введут, будет известна полная явка. Соответственно завтра на брифинге об этом будем говорить в правительстве региона, — пояснили в избиркоме.
Округ № 4 освободился после того, как депутат Олег Иванинский перешел в Госдуму, на это место претендуют 8 человек: самовыдвиженцы Евгений Гутов и Константин Терещенко, Сергей Заремо от КПРФ, Виталий Новоселов от «Единой России», Надежда Приходько от партии «Новые люди», Лариса Путина от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Руслан Федореев от ЛДПР и Андрей Филимошкин от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
Депутатом по округу № 10 раньше был Валентин Сичкарев. В апреле его лишили мандата из-за уголовного дела о мошенничестве. На это место выдвинулись 6 кандидатов: Алексей Бердников от КПРФ, Андрей Биль от «Единой России», Вячеслав Василенко от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Эдуард Кожемякин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Антон Перевалов от ЛДПР и Наталья Пинигина от «Новых людей».
Отметим, что 11 сентября также состоялись выборы депутатов Совета депутатов города Карасука Карасукского района и 12 избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.
О том, как проходили выборы в Новосибирске год назад, вы можете прочитать в нашем материале.