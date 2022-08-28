Дипломатические скандалы и ситуация на Запорожской АЭС: новости вокруг спецоперации за 28 августа

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 28 августа.



Ситуация на Запорожской АЭС

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения между правительствами Украины и России о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики. Об этом сообщил Тарас Мельничук, представитель украинского правительства. Тем временем МАГАТЭ сформировало миссию, которая на следующей неделе отправится на АЭС. В нее вошли 13 экспертов из разных стран.