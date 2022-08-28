Дипломатические скандалы и ситуация на Запорожской АЭС: новости вокруг спецоперации за 28 августа
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 28 августа.
Ситуация на Запорожской АЭС
Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения между правительствами Украины и России о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики. Об этом сообщил Тарас Мельничук, представитель украинского правительства. Тем временем МАГАТЭ сформировало миссию, которая на следующей неделе отправится на АЭС. В нее вошли 13 экспертов из разных стран.
На случай ЧП на АЭС в области разработали план эвакуации населения.
— В настоящее время Запорожская АЭС работает в обычном режиме, уровень радиации находится в норме. Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости, — сказал Евгений Балицкий, глава подконтрольной России запорожской администрации в интервью РИА Новости.
Новости дипломатии
В Европе продолжают обсуждать ограничения на выдачу «шенгена» россиянам. Главные новости сегодня сообщили два издания.
По информации Bloomberg, Франция и Германия призовут страны Евросоюза не ограничивать выдачу виз тем россиянам, которые не связаны с российским правительством. Власти стран считают, что для российских студентов, ученых, деятелей искусства и специалистов важно сохранить возможность посещать Европу.
По данным Financial Times, министры иностранных дел стран Евросоюза собираются приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Если это случится, то россиянам при попытке получить визу придется предоставлять больше документов, а также больше платить и дольше ждать.
В дипломатический скандал неожиданно попал Михаэль Кречмер, премьер-министр Саксонии. Ранее Андрей Мельник, экс-посол Украины в Германии, приглашал его в Киев. Однако затем Кречмер заявил, что конфликт на Украине нужно «заморозить» и начать переговоры. Премьер считает, что «Россия не должна победить, это абсолютно правильно», однако нельзя «пытаться разрешить это на поле боя, потому что это приведет к ужасным последствиям для всех».
— Вашей абсурдной риторикой про заморозку <...> вы играете на руку Путину, — ответил Мельник. — Я пригласил вас на Украину. Это приглашение отменено. Вы нежелательны. Точка.
Новости экономики
Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза, назвал энергетический кризис «крупнейшим кризисом, который когда-либо испытывала Европа».
— Сначала был долговой кризис, затем пандемия, теперь энергетика. Единственное решение — единство, — сказал Боррель.
Из России ушел Dell, крупнейший поставщик серверов. Как сообщила компания, в середине августа в стране закрыли все ее офисы, а сотрудников сократили, выплатив до восьми окладов при увольнении.
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Источник ТАСС сообщил, что с 20 августа авиакомпании в России смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства. По его словам, такой маршрут сократит время в пути ориентировочно на 30–35 минут.