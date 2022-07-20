Евросоюз добавляет новые санкции: новости вокруг спецоперации за 19 июля

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 19 июля.



Музыкантам запретили политические высказывания

Российские организаторы концертов начали вносить в контракты с артистами запрет на любые политические заявления со сцены, а также использование символики Украины. Об этом сообщает издание РБК. Существование подобных официально прописанных в договоре ограничений подтвердил Эдуард Ратников, гендиректор агентства TCI (привозило в Россию, в частности, Rammstein, Оззи Осборна, устраивало выступления «Арии», «Алисы» и др.). Директор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич сообщил изданию, что такая практика в последние месяцы носит массовый характер и касается почти всех крупных мероприятий.