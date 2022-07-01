Путин ответил на слова британского премьера о женщине во главе России: новости о санкциях и спецоперации за
30 июня
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 30
Центробанк увеличил максимальную сумму перевода на зарубежные счета
С 1 июля россияне смогут в течение календарного месяца переводить с российского счета на зарубежный до миллиона долларов США. Перевод может быть как на свою карту, так и на карту другого человека. Аналогичный порог установлен и для переводов физических лиц — резидентов из дружественных государств.
Ранее ограничения по этим операциям составляли 150 тысяч долларов.
Закрывать СМИ за фейки, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям будут без суда
Госдума в третьем чтении приняла закон, который позволяет приостанавливать работу средств массовой информации во внесудебном порядке.
— Закон наделяет Генерального прокурора РФ и его заместителей правом вынести требование о приостановлении на срок не более трех месяцев деятельности СМИ в случае выявления распространения им противоправной, опасной информации, в том числе недостоверных общественно значимых сведений, информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ или связанной с введением иностранными государствами санкций, — сообщается на сайте Госдумы.
Если окажется, что запрещенную информацию СМИ распространяло не единожды, то регистрация будет признана недействительной, а интернет-сайт — заблокирован.
Минобороны России заявило об уходе российских войск с острова Змеиный
Минобороны сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон в качестве шага доброй воли. Министерство подчеркивает, что таким образом Россия «продемонстрировала мировому сообществу, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины» и «не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса».
Путин прокомментировал события в Кременчуге...
Владимир Путин поздно вечером 29 июня ответил на вопросы журналистов о событиях в Кременчуге, где на днях сгорел торговый центр. Он заявил, что там не было теракта, и отметил, что «просто так по полям никто не стреляет».
— Как правило, это делается по результатам разведанных целей. И в этом случае в Кременчуге то же самое, — цитирует российского президента РИА Новости. — Ни по каким гражданским объектам Российская армия ударов не наносит. В этом нет необходимости. У нас есть все возможности, чтобы определить, что, где находится, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что пожар в торговом центре произошел из-за удара по расположенным рядом ангарам с оружием и боеприпасами и, как следствие, их детонации. Согласно заявлению министерства, ТЦ не функционировал.
... и ответил на замечание британского премьера о женщине во главе России
Российский президент также отреагировал на сказанные ранее слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Напомним, Джонсон сказал, что «если бы Путин был женщиной, кем он, очевидно, не является, но, если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну со вторжением и насилием, как он это сделал» (цитата по РИА Новости).
— Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот женщина приняла решение о начале военных действий, где эти острова — и где Британия, — заявил Владимир Путин. — И продиктовано это ни чем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса. Поэтому думаю, что во всяком случае от действующего премьер-министра Великобритании это не очень корректная ссылка на то, что происходит сегодня.
Honor приостановил поставки в Россию
Издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщает, что китайский производитель смартфонов Honor приостановил поставки в Россию. По информации издания Honor ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить смартфоны в Россию через параллельный импорт — это позволит снизить санкционные риски..
Ранее сообщалось, что владеющая Honor компания Huawei начала закрывать фирменные магазины в России.
Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией
МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией и введении торгового эмбарго в отношении страны. Консульские отношения с Сирией пока сохраняются. Накануне Сирия решила признать ЛНР и ДНР.
Посольство ДНР в Москве откроется 12 июля
МИД ДНР сообщил об открытии посольства в России. Торжественная церемония пройдет 12 июля. На нее приглашены официальные лица из Абхазии, Сирии, Южной Осетии, ЛНР и других «аккредитованных в Москве дипломатических представительств зарубежных государств и международных организаций». Разумеется, будут присутствовать представители России и ДНР.
ЕСПЧ потребовал, чтобы Россия не допустила смертной казни пленных в ДНР
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Европейский союз по правам человека потребовал от России обеспечить неисполнение в ДНР смертного приговора пленным британцам и гражданину Марокко. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ призвал ЕСПЧ обращаться к руководству ДНР и напомнил, что Россия больше не выполняет предписания ЕСПЧ.
К смертной казни в ДНР приговорены три пленных иностранца, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины — британцы Эйден Эслин и Шон Пиннер, а также марокканец Брагим Саадун.