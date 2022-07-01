Путин ответил на слова британского премьера о женщине во главе России: новости о санкциях и спецоперации за 30 июня

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Минобороны России заявило об уходе российских войск с острова Змеиный

Минобороны сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон в качестве шага доброй воли. Министерство подчеркивает, что таким образом Россия «продемонстрировала мировому сообществу, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины» и «не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса».