Сотрудники IKEA кинулись скупать последнее на закрытой распродаже: новости о санкциях и спецоперации за 27 июня

В ночь на 27 июня истек льготный период для выплаты около 100 млн долларов купонного дохода по российским гособлигациям. Американское агентство Bloomberg сообщило о наступлении дефолта России по внешнему долгу. Российский Минфин в ответ заявил, что это вовсе не дефолт: неполучение платежа по евробондам инвесторами в результате действия третьих лиц не предусмотрено в документах как дефолт. В этом материале мы разбираемся с экономистами, кто здесь прав и чего от нынешних событий ждать обычным россиянам.