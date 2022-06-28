Сотрудники IKEA кинулись скупать последнее на закрытой распродаже: новости о санкциях и спецоперации за 27 июня
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 27 июня.
Bloomberg заявил о дефолте в России, Минфин так не считает
В ночь на 27 июня истек льготный период для выплаты около 100 млн долларов купонного дохода по российским гособлигациям. Американское агентство Bloomberg сообщило о наступлении дефолта России по внешнему долгу. Российский Минфин в ответ заявил, что это вовсе не дефолт: неполучение платежа по евробондам инвесторами в результате действия третьих лиц не предусмотрено в документах как дефолт. В этом материале мы разбираемся с экономистами, кто здесь прав и чего от нынешних событий ждать обычным россиянам.
Западные производители запчастей для фармпроизводств отказываются работать с Россией
Западные производители начали отказываться поставлять запчасти для фарминдустрии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в крупных компаниях этого рынка. По информации издания, поставки приостановили немецкие Syntegon и GEA, а немецкая Sartorius и американская Cytiva прекратили прием заказов, но обещали вернуться на российский рынок. Гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев в беседе с «Коммерсантом» признал проблему, но отметил, что часть западных компаний продолжает исполнять заказы, однако фарминдустрия оказалась не готова к такому повороту событий.
В IKEA началась закрытая распродажа для сотрудников (и вызвала ажиотаж)
IKEA сегодня начала закрытую распродажу для своих сотрудников в России. Компания сворачивает свои магазины в стране и распродает остатки перед окончательным уходом с российского рынка. Как и было ранее обещано представителями IKEA, право выбрать лучшее первыми получили сотрудники компании. И это нашло живой отклик — покупатели, они же работники, сметают всё.
Тем временем на «Авито» появились объявления, в которых люди ищут сотрудников IKEA и предлагают заплатить им, чтобы те купили для них нужные вещи.
Распродажа для обычных покупателей состоится позже. На сайте компании говорится, что она пройдет в онлайн-формате через несколько дней.
Украина прекратила действие двух соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности
Украина прекращает действие двух соглашений с РФ в сфере ядерной безопасности. Как сообщает РИА Новости, речь о соглашении о сотрудничестве профильных ведомств России и Украины, заключенном в 1996 году, и договоре об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях, который действовал с 2002 года.
Новые санкции США
Белый дом анонсировал новые санкции против России. Среди них запрет компаниям, поддерживающим Россию, покупать товары и технологии производства США, запрет на ввоз российского золота, повышение пошлины на более чем 570 групп товаров, ограничения против ряда российских чиновников и лиц, которые помогают Москве обходить санкции. Также анонсированы блокирующие санкции против военных российских госкомпаний и исследовательских организаций, работающих в сфере обороны.
Отели Holiday Inn и Crowne Plaza закрываются в России
Компания IHG, владеющая сетями отелей Holiday Inn и Crowne Plaza, прекращает всю деятельность в России. Об этом сообщается на сайте компании.
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— В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимися режимами санкций Великобритании, США и ЕС, а также с постоянными и растущими проблемами работы там, — говорится в сообщении.
Канцлер Германии заявил, что в отношениях с Россией нет пути назад
Канцлер Германии Олаф Шольц, подводя итоги второго дня саммита G7, заявил журналистам, что в отношениях с Россией «нет пути назад, во времена до украинского кризиса».
— Все правила, соглашения, которые мы заключали друг с другом о методах и способах сотрудничества государств, таким образом нарушены, особенно согласие в вопросе, что границы не могут изменяться насильственным путем, — цитирует его РИА Новости. — Как G7 мы разделяем точку зрения, что речь идет об очень долгосрочных изменениях, которые окажут влияние на международные отношения на очень долгое время.
Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что ситуация на Украине стала результатом провокационной и подрывной политики западных режимов.