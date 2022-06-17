Встреча глав европейских стран в Киеве и другие новости вокруг спецоперации за 16 июня

— Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев, — написал Медведев. — Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой. И всё хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают…

Белоусов заявил, что курс рубля слишком крепкий

Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что сейчас рубль «переукреплен».



— 55–60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более — на фоне дефляции и высоких процентных ставок, — заявил Белоусов в интервью ТАСС. — Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар. Как известно, Банк России не таргетирует курс рубля, поэтому он складывается таким, каким есть. При этом мы видим, что Банк России последовательно снижает ключевую ставку, несколько дней назад снизил ее до 9,5%.