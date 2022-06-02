Блокировки VPN, новые санкции США и другие события вокруг ситуации на Украине 2 июня

Заблокировав многие популярные интернет-ресурсы, Роскомнадзор взялся за VPN-сервисы, которые позволяют обходить его запреты. В ведомстве объяснили, что блокировки происходят «в рамках закона о суверенном рунете в России».



— Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой, — цитирует заявление Роскомнадзора «Интерфакс». — Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство.

