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Навальному предъявили новое обвинение — на этот раз за экстремизм

Теперь ему грозит еще 15 лет колонии

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Следователь официально предъявил Навальному обвинение по новому делу

Следователь официально предъявил Навальному обвинение по новому делу

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Алексею Навальному предъявили новое обвинение. На этот раз ему вменяют «создание экстремистской группы». Об этом оппозиционер написал у себя в Telegram-канале.

— Еще и 8 дней не прошло, как в силу вступил приговор, по которому мне дали 9 лет строгого режима, и сегодня вот уже снова следователь прискакал и официально предъявил обвинение по новому делу, — написал Навальный у себя в Telegram-канале. — Я, оказывается, создал экстремистскую группу, чтобы разжигать ненависть к чиновникам и олигархам. А когда меня посадили, осмелился быть этим недовольным (действительно, что это я) и звал на митинги. За это мне полагается накинуть еще до 15 лет.

Какую именно статью ему вменяют, Навальный не уточнил.

Лефортовский суд Москвы 22 марта приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 1,2 миллиона рублей по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Защита осужденного сочла решение необоснованным и обратилась в суд с апелляцией. 24 мая Мосгорсуд утвердил приговор.

Ранее Навального внесли в список террористов и экстремистов. В перечне Росфинмониторинга он оказался со своими соратниками.

Сейчас оппозиционер отбывает срок в колонии — его приговорили к 3,5 года лишения свободы по делу «Ив Роше».

Дело «Ив Роше» — одно из нескольких возбужденных Следственным комитетом России уголовных дел, в котором фигурирует Алексей Навальный и его брат Олег. По версии следствия, братья похитили 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Олега приговорили к реальному сроку, Алексея — к условному (срок истек 30 декабря 2020 года).

По условиям приговора Навальный должен был дважды в месяц отмечаться в полиции, но он этого не сделал. Прежде всего из-за того, что после отравления в августе 2020 года несколько месяцев провел в немецкой клинике и вернулся в Россию только в январе 2021-го. Тогда ФСИН пригрозила заменить условный срок на реальный, мотивируя это нарушением правил условного освобождения. Генпрокуратура назвала представление ФСИН «законным и обоснованным». Кроме того, представитель ФСИН во время одного из заседаний заявил, что Навальный регулярно нарушал условия осуждения еще до госпитализации. По данным службы исполнения наказаний, с начала 2020 года оппозиционер семь раз игнорировал предписания, не давая пояснений, «фактически скрылся от контроля».

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