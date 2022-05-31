Навальному предъявили новое обвинение — на этот раз за экстремизм
Теперь ему грозит еще 15 лет колонии
Алексею Навальному предъявили новое обвинение. На этот раз ему вменяют «создание экстремистской группы». Об этом оппозиционер написал у себя в Telegram-канале.
— Еще и 8 дней не прошло, как в силу вступил приговор, по которому мне дали 9 лет строгого режима, и сегодня вот уже снова следователь прискакал и официально предъявил обвинение по новому делу, — написал Навальный у себя в Telegram-канале. — Я, оказывается, создал экстремистскую группу, чтобы разжигать ненависть к чиновникам и олигархам. А когда меня посадили, осмелился быть этим недовольным (действительно, что это я) и звал на митинги. За это мне полагается накинуть еще до 15 лет.
Какую именно статью ему вменяют, Навальный не уточнил.
Лефортовский суд Москвы 22 марта приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 1,2 миллиона рублей по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Защита осужденного сочла решение необоснованным и обратилась в суд с апелляцией. 24 мая Мосгорсуд утвердил приговор.
Ранее Навального внесли в список террористов и экстремистов. В перечне Росфинмониторинга он оказался со своими соратниками.
Сейчас оппозиционер отбывает срок в колонии — его приговорили к 3,5 года лишения свободы по делу «Ив Роше».
Дело «Ив Роше» — одно из нескольких возбужденных Следственным комитетом России уголовных дел, в котором фигурирует Алексей Навальный и его брат Олег. По версии следствия, братья похитили 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Олега приговорили к реальному сроку, Алексея — к условному (срок истек 30 декабря 2020 года).
По условиям приговора Навальный должен был дважды в месяц отмечаться в полиции, но он этого не сделал. Прежде всего из-за того, что после отравления в августе 2020 года несколько месяцев провел в немецкой клинике и вернулся в Россию только в январе