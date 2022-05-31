Навальному предъявили новое обвинение — на этот раз за экстремизм

Алексею Навальному предъявили новое обвинение. На этот раз ему вменяют «создание экстремистской группы». Об этом оппозиционер написал у себя в Telegram-канале.

— Еще и 8 дней не прошло, как в силу вступил приговор, по которому мне дали 9 лет строгого режима, и сегодня вот уже снова следователь прискакал и официально предъявил обвинение по новому делу, — написал Навальный у себя в Telegram-канале. — Я, оказывается, создал экстремистскую группу, чтобы разжигать ненависть к чиновникам и олигархам. А когда меня посадили, осмелился быть этим недовольным (действительно, что это я) и звал на митинги. За это мне полагается накинуть еще до 15 лет.