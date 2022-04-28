«Центр мерзотной либероты»: наезды Соловьева на Екатеринбург и ответы уральцев — в одном видео

Всё началось с того, что телеведущий обозвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал ему следить за «языком». Соловьева замечание так задело, что тот перешел на личности:



— Это ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? То есть я теперь должен говорить как с губернатором? — заявил Соловьев в прямом эфире. — Кстати, если Куйвашев маечку снимет, у него как там? Воровские звезды не запылают? Может, он уже у нас авторитет немереный?

