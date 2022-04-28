«Центр мерзотной либероты»: наезды Соловьева на Екатеринбург и ответы уральцев — в одном видео
Собрали в ролике самые яркие цитаты скандала
Всё началось с того, что телеведущий обозвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал ему следить за «языком». Соловьева замечание так задело, что тот перешел на личности:
— Это ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? То есть я теперь должен говорить как с губернатором? — заявил Соловьев в прямом эфире. — Кстати, если Куйвашев маечку снимет, у него как там? Воровские звезды не запылают? Может, он уже у нас авторитет немереный?
Собрали все яркие цитаты Соловьева, а также ответы от уральских политиков в одном видео, посмотрите на всё своими глазами.
Телеведущий Владимир Соловьев резко «проехался» по жителям Екатеринбурга в утреннем эфире программы «Полный контакт» 27 апреля. Примечательно, что это произошло во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым. Причем последний не стал спорить с шоуменом.
Однако за уральцев высказались экс-губернатор Эдуард Россель и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. В итоге Росселю тоже досталось от пропагандиста. Следом на защиту Екатеринбурга встали губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов.
Правда, Владимира Соловьева это не остановило, и он весьма экспрессивно ответил главе региона, причем неправильно сделав ударение в фамилии свердловского руководителя, неожиданно приплетя некое «уралмашевское прошлое».
Если вы уже запутались, кто кому ответил, все высказывания мы собираем в одном разделе.