«Мерседесы» жены и маленький домик. Что внесено в декларацию сибирского полпреда Анатолия Серышева

Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев отчитался о доходах и имуществе по итогам прошлого года. За год он задекларировал 12,5 миллиона рублей, его супруга — 8,2 миллиона рублей.



Анатолий Серышев владеет земельным участком площадью 1122 квадратных метра и небольшим жилым домом (40 квадратных метров), в пользовании у него — квартира в 225 квадратных метров и коттедж площадью почти 200 квадратных метров.

