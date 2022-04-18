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«Мерседесы» жены и маленький домик. Что внесено в декларацию сибирского полпреда Анатолия Серышева

Он был назначен в Сибирский федеральный округ в 2021 году

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Анатолий Серышев был назначен на должность полпреда в СФО осенью 2021 года, ранее он работал помощником президента

Анатолий Серышев был назначен на должность полпреда в СФО осенью 2021 года, ранее он работал помощником президента

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Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев отчитался о доходах и имуществе по итогам прошлого года. За год он задекларировал 12,5 миллиона рублей, его супруга — 8,2 миллиона рублей.

Анатолий Серышев владеет земельным участком площадью 1122 квадратных метра и небольшим жилым домом (40 квадратных метров), в пользовании у него — квартира в 225 квадратных метров и коттедж площадью почти 200 квадратных метров.

Согласно декларации, полпреду не принадлежит ни одной машины, зато у его жены их три — «Мерседес-Бенц GL350», «Мерседес-Бенц GLE» и «Ауди Q5». Жена также владеет земельным участком в 1150 квадратных метров, 60-метровым жилым домом и машино-местом, а пользуется — теми же (судя по площади) квартирой и коттеджем, что и ее муж.

Напомним, Анатолий Серышев был назначен в 2021 году в Сибирский федеральный округ после ухода Сергея Меняйло на новую должность, чей годовой доход в 2020 году составлял чуть более 16 миллионов рублей. НГС рассказывал, что новое назначение может значить для региона и как это связано с федеральными кадровыми перестановками.

декларацииполпредАнатолий Серышев
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