Немногочисленный митинг против роста тарифов на ЖКХ прошел 5 февраля в Гайд-парке Новосибирска

В обед 5 февраля в Гайд-парке у театра «Глобус» состоялось собрание-митинг, организованное областным комитетом Российской коммунистической рабочей партии (РКРП). О предстоящей акции в качестве заявителя мэрию Новосибирска уведомлял ее секретарь Сергей Крупенько. Люди собрались, чтобы обсудить социально-экономическую повестку в регионе.
— 3 февраля состоялась сессия Заксобрания НСО с отчетом губернатора региона. Примечательно, что в рамках обсуждения отчета не прозвучало ни одного вопроса по поводу тарифной политики в сфере ЖКХ. А ведь буквально накануне, 21 января, стало известно об утверждении на уровне Правительства РФ перехода НСО в зону так называемой «альтернативной котельной» по расчету тарифов на тепло. Даже прокуратура РФ, в лице зама генерального прокурора, на тарифную тему внимание обратила (прокурору НСО поручено проверить законность роста тарифов на капремонт на 25%. — Прим. ред.). Но не депутаты, — посетовал Крупенько.
По словам присутствующей журналистки Анны Кондрюковой, акция получилась немногочисленной.
— Всего около десяти человек было, выступали четверо активистов. Остальные — полицейские, их было около пяти человек: они проводили видеосъемку, вели себя корректно, — сказала НГС Кондрюкова.
Организаторы объяснили такой невысокий интерес единомышленников тяжелой эпидситуацией.
Получать согласие от муниципалитета на проведение подобных собраний в Гайд-парках не нужно. При этом организатор Сергей Крупенько сказал, что его четыре раза штрафовали на 1000 рублей за нарушение режима повышенной готовности после участия в протестах (эта акция — 8-я по счету с 2021 года).
Последняя подобная акция прошла в середине января и была связана с протестом против роста тарифов на капремонт и ЖКХ. После собрания были задержаны депутат горсовета Новосибирска от «Единой России» Александр Мухорыцин и активист Виктор Сорокин.