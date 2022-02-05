Немногочисленный митинг против роста тарифов на ЖКХ прошел 5 февраля в Гайд-парке Новосибирска

В обед 5 февраля в Гайд-парке у театра «Глобус» состоялось собрание-митинг, организованное областным комитетом Российской коммунистической рабочей партии (РКРП). О предстоящей акции в качестве заявителя мэрию Новосибирска уведомлял ее секретарь Сергей Крупенько. Люди собрались, чтобы обсудить социально-экономическую повестку в регионе.



— 3 февраля состоялась сессия Заксобрания НСО с отчетом губернатора региона. Примечательно, что в рамках обсуждения отчета не прозвучало ни одного вопроса по поводу тарифной политики в сфере ЖКХ. А ведь буквально накануне, 21 января, стало известно об утверждении на уровне Правительства РФ перехода НСО в зону так называемой «альтернативной котельной» по расчету тарифов на тепло. Даже прокуратура РФ, в лице зама генерального прокурора, на тарифную тему внимание обратила (прокурору НСО поручено проверить законность роста тарифов на капремонт на 25%. — Прим. ред.). Но не депутаты, — посетовал Крупенько.

