Депутат попросил проверить причастность единороссов к смерти 100-летнего ветерана ВОВ Николая Бонкина

Секретарь Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панферов заявил НГС следующее:



— Право любого депутата обращаться с жалобой в правоохранительные органы по тем основаниям, которые он считает нужным. Пусть правоохранители дают оценку действиям помощника депутата Савельева. Со своей стороны думаю, что она понимала, что не являлась распространителем коронавируса. Откровенно говоря, не понял, к чему Андреев упомянул про геноцид: люди пришли к ветеранам в канун Нового года с добрыми намерениями, оказать внимание. Думаю, что тут имеет место быть противостояние КПРФ и «Единой России», возможен и новый виток после этой ситуации, — сказал Андрей Панферов.