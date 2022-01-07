Депутат попросил проверить причастность единороссов к смерти 100-летнего ветерана ВОВ Николая Бонкина

Депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев обратился в прокуратуру Новосибирской области с просьбой проверить причастность помощницы депутата Госдумы Татьяны Сазоновой к смерти 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Бонкина, до недавнего времени — последнего живого участника боевых действий ВОВ со Шлюза.
6 января мужчина умер от коронавируса, за неделю до смерти к нему пришли представители единоросса Дмитрия Савельева с подарками, о чем отчитались в соцсетях.
— Партийные функционеры приходят домой к ветеранам без масок, обнимаются с ними, наплевав на социальную дистанцию. Я считаю, что это наплевательское отношение к здоровью ветеранов. Отмечу, что два месяца назад у депутатов Госдумы была возможность освободить их от уплаты коммунальных платежей, однако при рассмотрении законопроекта 297 членов «Единой России» попросту не стали голосовать за этот закон. Среди них были и новосибирские депутаты: Олег Иванинский, Виктор Игнатов, Дмитрий Савельев. Это была бы реальная, а не показушная помощь старикам и их семьям. Вместо этого единороссы решили купить копеечные календарики и полезли обниматься с ветеранами, презентовав это как масштабную федеральную акцию. Беспрецедентный позор! — сказал Георгий Андреев НГС.
В своей жалобе в прокуратуру (есть в распоряжении НГС) Андреев попросил:
- Проверить причастность участников акции к гибели Николая Бонкина.
- Проверить, умирали ли еще ветераны ВОВ из Новосибирской области в период проведения акции «С Новым годом, ветеран» и после нее.
- Проверить действия представителей «Единой России» на наличие признаков геноцида, а также откуда у единороссов оказались персональные данные ветеранов и их родственников.
НГС обратился за комментарием в Татьяне Сазоновой, на момент публикации этого материала редакция не получила от нее обратной связи.
На сайте «ЕР» Новосибирской области можно найти публикации об участии депутатов и их помощников в акции. Например, про депутатов ГД Олега Иванинского и Дмитрия Савельева и депутата Заксобрания НСО Виктора Кушнира.
Секретарь Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панферов заявил НГС следующее:
— Право любого депутата обращаться с жалобой в правоохранительные органы по тем основаниям, которые он считает нужным. Пусть правоохранители дают оценку действиям помощника депутата Савельева. Со своей стороны думаю, что она понимала, что не являлась распространителем коронавируса. Откровенно говоря, не понял, к чему Андреев упомянул про геноцид: люди пришли к ветеранам в канун Нового года с добрыми намерениями, оказать внимание. Думаю, что тут имеет место быть противостояние КПРФ и «Единой России», возможен и новый виток после этой ситуации, — сказал Андрей Панферов.