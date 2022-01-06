В Новосибирске от коронавируса умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны

В четверг, 6 января, в Новосибирске умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Бонкин. В октябре прошлого года ему исполнилось
— Мне представители Совета ветеранов Советского района прислали сообщение, что он сегодня умер. Им сын сообщил. И что от ковида умер, тоже он сказал. Ему в конце октября
Николай Сергеевич Бонкин родился 28 октября 1921 года в Алтайском крае. На фронт был призван в 1941 году. Получил контузию во время боя и попал в плен в 1942 году. Дважды бежал из заключения и оказался в американской зоне оккупации к концу войны. После войны год работал в комендатуре Германии. После демобилизации в 1946 году вернулся в родное село. В Новосибирск Николай Бонкин приехал в 1986 году, работал вахтером в Высшем колледже информатики НГУ.
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Николая Сергеевича.
В начале января стало известно, что в ковидном госпитале скончался сын известного новосибирского художника Анатолий Грицюк.