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В Новосибирске от коронавируса умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны

Николай Бонкин был последним участником боевых действий, жившим на Шлюзе

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Николай Бонкин был последним ветераном, жившим в микрорайоне Шлюз

Николай Бонкин был последним ветераном, жившим в микрорайоне Шлюз

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В четверг, 6 января, в Новосибирске умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Бонкин. В октябре прошлого года ему исполнилось 100 лет.

— Мне представители Совета ветеранов Советского района прислали сообщение, что он сегодня умер. Им сын сообщил. И что от ковида умер, тоже он сказал. Ему в конце октября 100 лет исполнилось. Жил он на Шлюзе. Это был последний ветеран на Шлюзе — участник боевых действий, который оставался в живых, — рассказала НГС депутат Совета депутатов Новосибирска по 46-му округу Светлана Каверзина.

Николай Сергеевич Бонкин родился 28 октября 1921 года в Алтайском крае. На фронт был призван в 1941 году. Получил контузию во время боя и попал в плен в 1942 году. Дважды бежал из заключения и оказался в американской зоне оккупации к концу войны. После войны год работал в комендатуре Германии. После демобилизации в 1946 году вернулся в родное село. В Новосибирск Николай Бонкин приехал в 1986 году, работал вахтером в Высшем колледже информатики НГУ.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Николая Сергеевича.

В начале января стало известно, что в ковидном госпитале скончался сын известного новосибирского художника Анатолий Грицюк.

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