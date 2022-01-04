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«Были волны улучшения». В ковидной больнице скончался сын известного новосибирского художника Анатолий Грицюк

Он находился в госпитале с конца ноября

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Мужчина скончался на <nobr class="_">66-м</nobr> году жизни

Мужчина скончался на 66-м году жизни

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В городской больнице № 11 скончался дизайнер и фотограф Анатолий Грицюк — сын Николая Грицюка, известного новосибирского художника и одного из основателей Новосибирского художественного музея. Подробности последних дней его жизни рассказала вдова Александра Шурица (художник-график, иллюстратор множества детских произведений. — Прим. ред.) — Тамара Шуриц, совместно с Анатолием Грицюком она работала над созданием памятного альбома работ своего мужа.

Николай Грицюк создавал циклы живописных акварелей и темпер, изображающих природу и городские пейзажи. Знаковая работа Николая Грицюка — «Закат. Новосибирск» (1959 год). Работы художника представлены в собраниях Третьяковской галереи (Москва), Русского музея (Санкт-Петербург), Альт-музеума (Берлин) и других собраниях.

— 3 января ночью в реанимации 11-й больницы от ковида скончался Анатолий Грицюк, страшно даже писать об этом, почти 1,5 месяца борьбы за жизнь, и ничего не получилось… Я писала ему в конце декабря, он еще был в палате. Из реанимации дочь Марина добывала скупую информацию: интенсивный кислород, ухудшение, ИВЛ, — написала Тамара Шуриц у себя в Фейсбуке.

Как пояснила она корреспонденту НГС, Анатолий Грицюк попал в реанимацию перед Новым годом, до этого у него «были волны улучшения».

— Я тогда разговаривала с Тамарой (сестра Анатолия Грицюка. — Прим. ред.), говорили, что хорошо, что он на Новый год оказался в реанимации — там бригада работает непрерывно, без внимания не оставят, его вытащат. И мы, конечно, на это сильно надеялись, — добавила она. — В декабре, когда я переписывалась с ним, я ему так и сказала: «Толя, если что, пиши». Мы, конечно, подключили своих знакомых, чтобы узнать, как он в больнице. Но тогда сказали: «Да нет, у него всё нормально». Была хорошая биохимия, восстанавливалась сатурация. А потом резко — раз — и всё.

По словам Тамары Шуриц, Анатолий Грицюк получил образование архитектора, затем занялся преподавательской деятельностью, а после ушел в фотографию:

— Он очень хорошо снимал. Все художники знали, что если ты хочешь, чтобы сохранились хорошие файлы, то это к Толе Грицюку — он и керамику, и живопись снимал. Всё при естественном освещении — это его особенность была. Он такой педант, всё делал тщательно, работоспособный, требовательный к самому себе. Когда мы с ним работали над альбомом, я ему говорила: «Да вот так пойдет, хорошо», а он: «Нет, надо поехать и переснять». Он был немногословный, мне всегда казалось, что он держится немного в тени. Не любил выходить на сцену, к микрофону.

Прощание с Анатолием Грицюком состоится 6 января с 14 до 15 часов по адресу: Мочищенское шоссе, 1а.

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Редакция НГС приносит свои соболезнования родным, друзьям и знакомым Анатолия Грицюка.

Накануне Нового года в Новосибирске умер Станислав Иванович Дягилев — отец известной рок-исполнительницы Янки Дягилевой.

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