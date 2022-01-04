«Были волны улучшения». В ковидной больнице скончался сын известного новосибирского художника Анатолий Грицюк

— 3 января ночью в реанимации 11-й больницы от ковида скончался Анатолий Грицюк, страшно даже писать об этом, почти 1,5 месяца борьбы за жизнь, и ничего не получилось… Я писала ему в конце декабря, он еще был в палате. Из реанимации дочь Марина добывала скупую информацию: интенсивный кислород, ухудшение, ИВЛ, — написала Тамара Шуриц у себя в Фейсбуке.



Как пояснила она корреспонденту НГС, Анатолий Грицюк попал в реанимацию перед Новым годом, до этого у него «были волны улучшения».



— Я тогда разговаривала с Тамарой (сестра Анатолия Грицюка. — Прим. ред.), говорили, что хорошо, что он на Новый год оказался в реанимации — там бригада работает непрерывно, без внимания не оставят, его вытащат. И мы, конечно, на это сильно надеялись, — добавила она. — В декабре, когда я переписывалась с ним, я ему так и сказала: «Толя, если что, пиши». Мы, конечно, подключили своих знакомых, чтобы узнать, как он в больнице. Но тогда сказали: «Да нет, у него всё нормально». Была хорошая биохимия, восстанавливалась сатурация. А потом резко — раз — и всё.

