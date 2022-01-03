«Умер очень хороший человек»: в Новосибирске скончался отец Янки Дягилевой

Причиной смерти он назвал осложнения после продолжительной болезни.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Станислава Ивановича.

Янка Дягилева — советская рок-певица, автор и исполнитель, участница панк-рок-групп «Гражданская оборона», «Великие Октябри» и др. Представительница сибирского андеграунда конца 1980-х годов. На концертах исполняла свои песни под гитару. В мае 1991 года погибла при до конца не выясненных обстоятельствах. Официальный вывод следствия — утонула в результате несчастного случая.

