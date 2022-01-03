«Умер очень хороший человек»: в Новосибирске скончался отец Янки Дягилевой

В Новосибирске умер Станислав Иванович Дягилев — отец известной рок-исполнительницы Янки Дягилевой. Информация об этом появилась в паблике «Янка Дягилева | Новосибирск».
— 30 декабря умер Станислав Иванович Дягилев. Светлая память, — говорится в посте.
Как пояснил НГС друг семьи, на прощании были только самые близкие.
— Умер очень хороший, очень достойный человек, который родил такую дочку. Она должна быть, по идее, гордостью нашего города и нашей страны. Станислав Иванович был очень добрый, очень отзывчивый, очень открытый человек, — рассказал он.
Причиной смерти он назвал осложнения после продолжительной болезни.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Станислава Ивановича.
Янка Дягилева — советская рок-певица, автор и исполнитель, участница панк-рок-групп «Гражданская оборона», «Великие Октябри» и др. Представительница сибирского андеграунда конца 1980-х годов. На концертах исполняла свои песни под гитару. В мае 1991 года погибла при до конца не выясненных обстоятельствах. Официальный вывод следствия — утонула в результате несчастного случая.