«У дочери диагностирован ковид»: помощница депутата Госдумы обвинила родных умершего ветерана в его заражении

Депутат Совета Новосибирского района, помощница депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева — Татьяна Сазонова — ответила на обвинения в смерти последнего ветерана ВОВ со Шлюза —
6 января мужчина умер от коронавируса, за неделю до смерти к нему пришли представители единоросса Дмитрия Савельева с подарками, о чём отчитались в соцсетях. На фотографии видно, как пришедшая с Сазоновой волонтер Ирина Чуева обнимается с ветераном — на обоих нет масок. Депутат горсовета Новосибирска от КПРФ Георгий Андреев сегодня попросил прокуратуру проверить причастность представителя депутата Госдумы Татьяны Сазоновой к смерти ветерана.
Сазонова объяснила НГС, почему не согласна с обвинениями коммуниста:
— Мы пришли с согласия родственников ветерана Бонкина. Я присутствовала в маске, со мной Дед Мороз тоже в маске под бородой. Мы оба вакцинированы, у нас есть
Она также предположила, что коронавирусом ветерана заразили его родственники.
— Мы, когда начали разбираться, выяснили, что младшая дочь Бонкина — Каверзина Тамара Николаевна — на данный момент находится на карантине. У нее диагностирован ковид, это может подтвердить как поликлиника, так и родственники Николая Сергеевича. Она посещала отца за два дня до нас. Также, уходя от ветерана, в лифте мы столкнулись с другими его родственниками, которые также направлялись к нему. Предположение, что причиной заражения явился наш визит, считаю совершенно необоснованным, — добавила Сазонова.
Татьяна Сазонова — депутат Совета депутатов Новосибирского района, избралась от ЛДПР в 2020 году. В соцсетях называет себя помощником депутата Госдумы Дмитрия Савельева, но в беседе с НГС подчеркнула, что этот статус неофициальный, помогает ему на общественных началах. Покинула ЛДПР как раз следом за Савельевым, который перед избранием в Госдуму в 2021 году перешел в «Единую Россию». Она уверяет, что сейчас не состоит в политических партиях, чтобы иметь возможность сотрудничать с депутатами разных уровней от разных объединений.
В предыдущей публикации мы взяли комментарии у самого депутата Георгия Андреева, который пожаловался в прокуратуру, и у секретаря «Единой России» в НСО Андрея Панферова.