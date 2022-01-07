«У дочери диагностирован ковид»: помощница депутата Госдумы обвинила родных умершего ветерана в его заражении

Депутат Совета Новосибирского района, помощница депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева — Татьяна Сазонова — ответила на обвинения в смерти последнего ветерана ВОВ со Шлюза — 100-летнего Николая Бонкина — от коронавируса. Она считает, что причиной заражения стал не ее визит, а болезнь родственников Бонкина.



6 января мужчина умер от коронавируса, за неделю до смерти к нему пришли представители единоросса Дмитрия Савельева с подарками, о чём отчитались в соцсетях. На фотографии видно, как пришедшая с Сазоновой волонтер Ирина Чуева обнимается с ветераном — на обоих нет масок. Депутат горсовета Новосибирска от КПРФ Георгий Андреев сегодня попросил прокуратуру проверить причастность представителя депутата Госдумы Татьяны Сазоновой к смерти ветерана.