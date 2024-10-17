«Никто на жизнь не жалуется»: новосибирцы поспорили из-за зарплат врачей — их побудила статистика Минздрава

По данным министерства, врачи в регионе в среднем зарабатывают больше 100 тысяч Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Жители Новосибирской области в комментариях активно обсуждают материал НГС о средней зарплате врачей и медицинского персонала в регионе. Одних читателей цифры удивили, другие согласились со статистикой. НГС собрал самые интересные комментарии, которые оставили под публикацией.

В ответе на запрос НГС в министерстве здравоохранения сообщили, что врачи с высшим образованием в Новосибирской области в среднем зарабатывают в месяц 112 151 рубль, сотрудники среднего медперсонала — 57 050 рублей, младший медперсонал — 57 429 рублей.

Некоторые читатели рассказали о личном опыте и о знакомых медиках, которые получают зарплату ниже средней.

— Работаю врачом на 1,25 ставки. Высшая категория, зарплата меньше 100 тысяч, — пишет Гость.

— Жена — медсестра в поликлинике. Зарплата 54 тысячи — это на полторы ставки с премией в 6 тысяч для специалистов первичного звена. Вычитаем премию — в сухом остатке 48 тысяч. Это на полторы ставки, повторюсь, — заявил один из читателей НГС.

— Я медсестра, работаю в поликлинике. Вместе с выплатами первичному звену 46 тысяч рублей на ставку. Не хватает ни врачей, ни медсестер. Такая же ситуация в стационарах — там все работают на 1.5 — 1.7 ставки, — рассказывает сибирячка.

— Ставка 50 тысяч рублей на руки — я врач поликлиники. В вакансии моей специальности — зарплата от 100 тысяч рублей. Кто получает оставшиеся деньги? — Задается вопросом комментатор.

Другой комментатор сообщил, что получает больше 80 тысяч рублей:

— Физическая и реабилитационная медицина. Ставка 38 часов (чуть меньше чем 40, там с нюансами — рабочий день 7.48 в общем) — 88 000 на руки, после вычета НДФЛ.

Некоторые читатели считают, что медики получают достойные зарплаты.

— Никаких низких зарплат у врачей давным-давно нет, даже на уровне поликлиники, — написал Гость.

— У меня много знакомых врачей, и никто на жизнь не жалуется, в последнее время зарплаты у них приличные, — пишет другой комментатор.

— Зарплаты у медиков немаленькие, но у них и работа нелёгкая, — отметил читатель.

Есть и новосибирцы, которые пытаются объяснить статистику Минздрава:

— Я могу предположить, что это до вычета всех налогов. То есть, 13% НДФЛ, 28% пенсионный фонд. Тогда лёгким движением руки 100 тысяч превращаются в 60 тысяч, — выразил мнение Гость.

— Минздрав отчитался о всех медиках или о бюджетниках? Если учитывали всех, включая частные клиники, то вполне верю в озвученные цифры. Если только бюджетные медучреждения, то такая средняя зарплата будет разве только у главврачей, — предположил читатель НГС.