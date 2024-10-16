Минздрав назвал среднюю зарплату новосибирских медиков — кому платят 112 тысяч

Дефицит медиков в регионе — не самый маленький Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, сколько в среднем получают врачи и другой медицинский персонал в регионе.

В ответе на запрос НГС в Минздраве заявили, что укомплектованности медицинский организаций в Новосибирской области есть куда расти: врачи в стационарах — 88%, в учреждениях амбулаторно-поликлинического звена — 93,95%. Укомплектованность средним медицинским персоналом сейчас составляет 88%, младшим медперсоналом — 87%.

Больше всего регион нуждается во врачах-анестезиологах, акушерах-гинекологах, кардиологах, терапевтах, а также в фельдшерах.

Если говорить о зарплатах, то, по данным министерства, врачи в Новосибирской области в среднем получает больше 100 тысяч рублей в месяц.

— Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие (обеспечивающие предоставление) медицинские услуги – 112 151 рубля, — ответили НГС в областном Минздраве.

Сотрудники среднего медицинского персонала в Новосибирской области, по заявлению министерства, в среднем получают 57 050 рублей в месяц, младшего медицинского персонала — 57 429 рублей. В ведомстве отмечают, что эти цифры приведены без учёта специальных социальных выплат.