Уволенный из ГАИ инспектор Гусев решил вернуться на службу через суд

Иски коллеги инспектора Гусева суд уже принял Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Уволенный из ГАИ патрульный инспектор Гусев подал в суд иск о восстановлении его на работе. Информация об этом появилась в официальном паблике Суды Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте». Коллеги Александра Гусева, Виталий Баранов и Семен Станкевич, также обратились в суд, 25 сентября.

— Считают, что увольнение произведено при отсутствии законных оснований, поскольку факт совершения ими проступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел, не подтвержден, — описали суть претензий в суде. — Бывшие сотрудники ГАИ просят признать приказ об увольнении незаконным, восстановить их на работе в ранее занимаемых должностях, признать заключение материалов служебной проверки незаконным.

Основанием для увольнения инспектора Гусева и его сослуживцев стал материал служебной проверки с формулировкой, что все трое совершили «поступок, умаляющий авторитет внутренних органов».

По версии инспектора Гусева, патрульные преследовали компанию подростков на питбайках, но не смогли их догнать, а после дети попали в аварию. По словам родителей пострадавших девочек, ситуация развивалась иначе: полицейские фактически спровоцировали аварию, а затем, когда школьницы на скорости потеряли управление, упали и получили различные травмы, скрылись с места ДТП.

После коллег Гусева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сам он остался на свободе.