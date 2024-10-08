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Работа Уволенный из ГАИ инспектор Гусев решил вернуться на службу через суд

Уволенный из ГАИ инспектор Гусев решил вернуться на службу через суд

В Мошковский районный суд поступили иски от троих полицейских

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Иски коллеги инспектора Гусева суд уже принял

Уволенный из ГАИ патрульный инспектор Гусев подал в суд иск о восстановлении его на работе. Информация об этом появилась в официальном паблике Суды Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте». Коллеги Александра Гусева, Виталий Баранов и Семен Станкевич, также обратились в суд, 25 сентября.

— Считают, что увольнение произведено при отсутствии законных оснований, поскольку факт совершения ими проступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел, не подтвержден, — описали суть претензий в суде. — Бывшие сотрудники ГАИ просят признать приказ об увольнении незаконным, восстановить их на работе в ранее занимаемых должностях, признать заключение материалов служебной проверки незаконным.

Основанием для увольнения инспектора Гусева и его сослуживцев стал материал служебной проверки с формулировкой, что все трое совершили «поступок, умаляющий авторитет внутренних органов».

По версии инспектора Гусева, патрульные преследовали компанию подростков на питбайках, но не смогли их догнать, а после дети попали в аварию. По словам родителей пострадавших девочек, ситуация развивалась иначе: полицейские фактически спровоцировали аварию, а затем, когда школьницы на скорости потеряли управление, упали и получили различные травмы, скрылись с места ДТП.

После коллег Гусева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сам он остался на свободе.

Александр Гусев стал известен в 2021 году после того, как в процессе задержания застрелил 19-летнего Векила Абдулаева. Позже суд пришел к выводу, что это была случайность.

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Комментарии
1
Гость
2 минуты
прямо королева марафонов скоро будет этот гусев, в СМИ будут две популярные фамилии затмившие даже фамилию путин , это Бузова и Гусев.
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